Les ventes de voitures Tesla en Allemagne ont chuté d'un cinquième en novembre
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a chuté d'un cinquième en novembre par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré mercredi l'agence allemande de la circulation routière KBA, bien que les ventes de véhicules électriques à batterie aient augmenté dans l'ensemble.

KBA a déclaré que Tesla a vendu 1 763 voitures en Allemagne en novembre, soit une baisse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de Teslas vendues entre janvier et novembre a chuté de 48,4 % à 17 358 unités, par rapport à la même période de l'année dernière.

En revanche, le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 58,5 % en novembre pour atteindre 55 741 unités, a ajouté la KBA.

Véhicules électriques

