Les ventes de voitures Tesla en Allemagne chutent en septembre, bien que les ventes globales de VE augmentent

(Ajout d'informations sur les ventes de Tesla et de l'UE, ainsi que sur les ventes de BYD)

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a chuté de 9,4% en septembre, a déclaré lundi l'agence allemande du trafic routier KBA, bien que les ventes globales de véhicules électriques à batterie aient augmenté de 31,9% d'une année sur l'autre.

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla avaient augmenté dans certaines parties de l'Europe en septembre, stimulées par son modèle Y mis à jour. Mais le fabricant américain de véhicules électriques continue de faire face à la pression d'une concurrence croissante, d'un contrecoup politique contre le directeur général Elon Musk et d'une gamme vieillissante.

KBA a déclaré que Tesla avait vendu 3 404 voitures en Allemagne en septembre.

Le nombre de Teslas vendues au cours de la période janvier-septembre a chuté de 50,3 % à 14 845 unités par rapport à la même période de l'année dernière.

En revanche, le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 31,9 % en septembre pour atteindre 45 495 unités , a ajouté la KBA.

L'agence allemande a également indiqué que le volume des ventes du fabricant chinois de véhicules électriques BYD

002594.SZ a été multiplié par plus de vingt en septembre par rapport à l'année précédente pour atteindre 3 255 unités, soit 11 810 unités depuis le début de l'année.

Le 7 octobre, Tesla organisera un événement sur son passage à des VE plus abordables, alors que l'entreprise cherche à regagner des clients avec des modèles à bas prix.