Les ventes de voitures Tesla en Allemagne chutent en septembre, bien que les ventes globales de VE augmentent
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les ventes de Tesla et de l'UE, ainsi que sur les ventes de BYD)

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a chuté de 9,4% en septembre, a déclaré lundi l'agence allemande du trafic routier KBA, bien que les ventes globales de véhicules électriques à batterie aient augmenté de 31,9% d'une année sur l'autre.

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla avaient augmenté dans certaines parties de l'Europe en septembre, stimulées par son modèle Y mis à jour. Mais le fabricant américain de véhicules électriques continue de faire face à la pression d'une concurrence croissante, d'un contrecoup politique contre le directeur général Elon Musk et d'une gamme vieillissante.

KBA a déclaré que Tesla avait vendu 3 404 voitures en Allemagne en septembre.

Le nombre de Teslas vendues au cours de la période janvier-septembre a chuté de 50,3 % à 14 845 unités par rapport à la même période de l'année dernière.

En revanche, le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 31,9 % en septembre pour atteindre 45 495 unités , a ajouté la KBA.

L'agence allemande a également indiqué que le volume des ventes du fabricant chinois de véhicules électriques BYD

002594.SZ a été multiplié par plus de vingt en septembre par rapport à l'année précédente pour atteindre 3 255 unités, soit 11 810 unités depuis le début de l'année.

Le 7 octobre, Tesla organisera un événement sur son passage à des VE plus abordables, alors que l'entreprise cherche à regagner des clients avec des modèles à bas prix.

Véhicules électriques

Valeurs associées

KOENIG & BAUER
14,420 EUR XETRA 0,00%
TESLA
429,8300 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

