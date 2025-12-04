Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont chuté en novembre, selon les données disponibles

Les immatriculations de Tesla au Royaume-Uni ont chuté en novembre sur fond de rivalité avec la Chine

BYD a triplé ses immatriculations au Royaume-Uni; Tesla se débat avec une gamme vieillissante

Les immatriculations globales de voitures au Royaume-Uni ont baissé; les hybrides rechargeables ont augmenté

Les immatriculations de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont chuté en novembre, selon les données de l'industrie jeudi, à la suite de fortes baisses dans d'autres marchés européens au cours du mois, dans un contexte de concurrence intense, en particulier de la part des rivaux chinois.

Les immatriculations de voitures Tesla au Royaume-Uni ont chuté de 19 % en novembre, passant de 4 680 voitures il y a un an à 3 784, selon les données préliminaires du groupe de recherche New AutoMotive.

Les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ont montré une baisse de 17,2 % en glissement annuel pour atteindre 3 772 ventes de Tesla au Royaume-Uni, à la traîne des autres constructeurs automobiles historiques et des rivaux chinois.

Les chiffres sont légèrement différents car la SMMT et New AutoMotive utilisent des sources de données et des méthodes de calcul différentes.

UNE GAMME VIEILLISSANTE ET LA RIVALITÉ AVEC LA CHINE ÉRODENT LES VENTES DE TESLA AU ROYAUME-UNI

Le fabricant américain de véhicules électriques, qui a récemment commencé à commercialiser de nouvelles versions de son SUV Model Y , le plus vendu, a été confronté à une gamme vieillissante et à une concurrence croissante sur un marché européen encombré, en particulier de la part des nouveaux arrivants chinois.

Selon le site de conseil en achat de VE Electrifying.com, plus de 150 modèles électriques sont aujourd'hui proposés aux automobilistes britanniques.

Parmi l'assortiment de marques de VE, les immatriculations de BYD 002594.SZ , le concurrent chinois de Tesla, qui vend également des hybrides et des hybrides rechargeables, ont plus que triplé en novembre.

Le sentiment des clients pour Tesla a également chuté ces derniers mois, après que le directeur général Elon Musk a publiquement fait l'éloge de personnalités politiques de droite et après son bref passage à la tête du département américain de l'efficacité gouvernementale .

La baisse des immatriculations de la marque en novembre correspond à une chute de 20 % en Allemagne et à un effondrement de près de 60 % en France et sur d'autres marchés européens, qui n'ont été que partiellement compensés par des ventes record en Norvège .

Dans l'ensemble, les immatriculations de voitures neuves en Grande-Bretagne ont chuté de 6,3 % pour atteindre 146 780 véhicules en novembre, selon New AutoMotive, tandis que la SMMT a enregistré une légère baisse de 1,6 % pour atteindre 151 154 véhicules.

Les immatriculations de voitures électriques à batterie ont baissé de 1,1 % pour atteindre 38 742 véhicules, tandis que les immatriculations de voitures hybrides rechargeables ont fait un bond de 3,8 % pour atteindre 16 526 véhicules, selon les données de New AutoMotive.

"À première vue, certains consommateurs peuvent penser que le coût des BEV a augmenté, mais ce n'est pas nécessairement le cas", a déclaré Jamie Hamilton, partenaire automobile et responsable des véhicules électriques chez Deloitte.

"La nouvelle taxe kilométrique sur les VE augmentera les coûts d'exploitation des véhicules électriques, mais les changements apportés au seuil du Supplément pour voitures coûteuses pourraient signifier que certains conducteurs sont en fait mieux lotis au cours de leur période de location", a ajouté Jamie Hamilton.