Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont à peine augmenté en septembre, selon les données de New Automotive
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni TSLA.L sont restées pratiquement stables en septembre, par rapport à l'année précédente, alors que le marché global des véhicules électriques au Royaume-Uni a connu une forte croissance, ont montré vendredi les données de New AutoMotive.

Il y a eu 8 038 nouvelles immatriculations de Tesla au Royaume-Uni en septembre, soit une hausse de seulement 0,11 % par rapport à l'année précédente, selon les données.

Les réactions contre la position politique du directeur général de Tesla, Elon Musk, ont nui aux ventes de l'entreprise sur le marché européen .

Dans l'ensemble, les nouvelles immatriculations le mois dernier pour les véhicules électriques à batterie en Grande-Bretagne ont bondi de 20,8% en glissement annuel pour atteindre 69 569 unités, selon New AutoMotive.

"Les conducteurs passent à l'électrique par milliers, même si l'adoption fluctue naturellement en fonction de la saisonnalité, des lancements de modèles, de la confiance économique et des perceptions en matière de charge", a déclaré Tanya Sinclair, directeur général d'Electric Vehicles UK, dans un communiqué.

Véhicules électriques

