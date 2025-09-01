Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont baissé de 4,4 % en août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du format des nombres dans le troisième paragraphe)

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O ont baissé pour le quatrième mois consécutif en Italie en août, affichant une baisse de 4,4 % en glissement annuel, ont montré lundi les données du ministère des Transports. Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 416 voitures en Italie au mois d'août, un chiffre relativement faible, comme à l'accoutumée, qui peut donner lieu à des données mensuelles volatiles. Au cours de la période janvier-août, il a vendu 7 341 nouveaux véhicules, soit une baisse de 33,6 % par rapport à la même période de 2024, selon les données du ministère.