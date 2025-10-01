Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont baissé de 25,6 % en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O en Italie ont chuté pour le cinquième mois consécutif en septembre, affichant une baisse de 25,6% en glissement annuel, ont montré mercredi les données du ministère italien des Transports.

Le fabricant américain de véhicules électriques a vendu 1 450 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 1,1 %.

Au cours de la période janvier-septembre, il a vendu 12.996 nouveaux véhicules, soit une baisse de 32,36% par rapport à la même période de 2024, et soit une part de marché de 1,08%.