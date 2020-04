Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes de voitures neuves en Europe ont chuté de 51,8% en mars Reuters • 17/04/2020 à 08:51









LES VENTES DE VOITURES NEUVES EN EUROPE ONT CHUTÉ DE 51,8% EN MARS BERLIN (Reuters) - Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 51,8% en mars sur les principaux marchés européens à cause de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement prises pour l'endiguer, d'après les données publiées vendredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les immatriculations de voitures de tourisme se sont élevées à 853.077 le mois dernier dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les pays de l'Association européenne de libre-échange. Les ventes ont chuté dans tous les pays concernés, avec un recul particulièrement marqué en Italie (-85,4%). En France, les immatriculations se sont effondrées de 72,2% et le repli atteint 69,3% pour l'Espagne et 37,7% pour l'Allemagne. Par groupes, les ventes de Volkswagen ont reculé de 43,6% en mars tandis que Renault et PSA affichent des ventes en chute de 63,7% et 66,9% respectivement. BMW, qui était un des seuls constructeurs à avoir vu ses ventes augmenter les mois précédents, a connu un plongeon de 39,7% de ses immatriculations. La chute s'élève à 40,6% pour le concurrent Daimler. La plupart des concessions automobiles en Europe étaient fermées sur la deuxième quinzaine du mois de mars dans le cadre des mesures de confinement généralisé prises face à l'épidémie de coronavirus. (Riham Alkousaa, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées BMW XETRA +4.81% DAIMLER XETRA +4.51%