Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni en janvier atteignent leur meilleur niveau depuis six ans, selon les données de l'industrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves britanniques ont augmenté de 3,4 % en janvier par rapport à l'année précédente pour atteindre leur plus haut niveau en six ans, selon les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders, indiquant une stabilisation de la demande alors que les achats privés ont repris et que les acheteurs se sont tournés vers des modèles plus écologiques.

Les immatriculations de voitures neuves ont atteint 144 127 unités au cours du mois, selon les données publiées jeudi.

Les ventes de véhicules électriques n'ont augmenté que de 0,1 %, ralentissant après une forte saison vers la fin de 2025, lorsque les constructeurs automobiles s'efforçaient d'atteindre les objectifs réglementaires.

Les ventes de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont diminué de moitié pour atteindre 718 unités en janvier et ont été talonnées par les ventes du rival chinois BYD 002594.SZ qui ont été multipliées par deux et demi pour atteindre 4 021 unités, ont montré les données de la SMMT, faisant écho aux chiffres publiés par New Automotive mercredi.

"Le marché britannique des voitures neuves reprend de l'élan après un début de décennie difficile. Il se décarbonise également plus rapidement que jamais et, malgré une baisse de la part de marché des véhicules électriques en janvier, les signes indiquent une croissance d'ici la fin de l'année", a déclaré Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

L'organisme industriel a relevé ses prévisions annuelles pour les ventes de voitures au Royaume-Uni à 2,048 millions d'unités, contre 2,032 millions d'unités attendues précédemment.