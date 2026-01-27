 Aller au contenu principal
Les ventes de véhicules électriques dépassent pour la première fois celles des véhicules à essence dans l'UE
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 11:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques à batterie dépassent pour la première fois celles des véhicules à essence dans l'UE -ACEA

Les marques chinoises intensifient la concurrence dans l'UE

Les voitures électrifiées représentent 67% des immatriculations dans l'UE

(Ajout de puces, citations de E-Mobility Europe aux paragraphes 7-8, citations de Schmidt aux paragraphes 17-18, contexte dans l'ensemble, graphique)

Les ventes de voitures entièrement électriques ont dépassé celles des véhicules à essence dans l'Union européenne pour la première fois en décembre, même si les décideurs politiques ont proposé d'assouplir les réglementations en matière d'émissions, selon les données du groupe de l'industrie automobile ACEA publiées mardi.

Les immatriculations de véhicules électriques à batterie, qui représentent les ventes, ont également dépassé celles des véhicules à essence sur le marché européen au sens large, qui comprend la Grande-Bretagne et la Norvège, alors que les ventes de voitures sur le continent ont enregistré un sixième mois de croissance en glissement annuel.

La concurrence des marques chinoises telles que BYD

002594.SZ , Changan 000625.SZ et Geely 0175.HK intensifie la course au marché européen, même si les constructeurs automobiles nationaux tels que Volkswagen VOWG.DE et BMW

BMWG.DE lancent de nouveaux modèles de véhicules électriques.

En décembre, l'UE a dévoilé un plan visant à abandonner l'interdiction effective des voitures à moteur à combustion en 2035, cédant ainsi à la pression des constructeurs automobiles qui luttent contre les défis lancés par leurs rivaux chinois, les droits de douane américains et les difficultés à vendre des VE de manière rentable.

Les VE sont toujours en passe d'augmenter leur part de marché en Europe

Pourtant, les experts s'attendent à ce que les VE continuent d'augmenter leur part du marché européen.

Chris Heron, secrétaire général de E-Mobility Europe, a déclaré que les marques européennes ont commencé à s'adapter en introduisant de nouveaux VE abordables, tandis que les différents pays proposent de nouveaux programmes d'incitation .

"Nous constatons que les consommateurs adhèrent à cette démarche", a déclaré Chris Heron. "Nous sommes convaincus que les ventes en Europe continueront à augmenter en 2026

Les immatriculations globales en Europe, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange pour Volkswagen et Stellantis STLAM.MI ont augmenté respectivement de 10,2 % et de 4,5 % en décembre, tandis qu'elles ont baissé de 2,2 % chez Renault RENA.PA .

Les immatriculations de Tesla TSLA.O ont chuté de 20,2% au cours du mois, tandis que celles de BYD ont bondi de 229,7%.

LES VENTES TOTALES DE VOITURES DANS L'UE ONT AUGMENTÉ DE PRÈS DE 6 % EN DÉCEMBRE

Les ventes dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont augmenté de 7,6 % pour atteindre 1,2 million de voitures en décembre et de 2,4 % pour atteindre 13,3 millions de voitures en 2025, atteignant ainsi leur volume le plus élevé depuis cinq ans, même si elles restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie, selon les données de l'ACEA.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8 % pour atteindre près d'un million de véhicules en décembre, et de 1,8 % pour atteindre 10,8 millions de véhicules sur l'année.

En décembre, les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté de 51 %, 36,7 % et 5,8 %, respectivement, pour représenter collectivement 67 % des immatriculations de l'Union.

Matthias Schmidt, analyste automobile indépendant, a déclaré que la baisse des ventes de véhicules à essence s'explique en partie par la reclassification de certains véhicules en "hybrides légers", qui ne contribuent que modestement à la réduction des émissions.

"Il faudra encore une demi-décennie pour que les voitures électriques dépassent véritablement les modèles à moteur à combustion dans la région, mais il s'agit néanmoins d'un début", a-t-il déclaré.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
86,660 EUR XETRA -0,94%
GEELY AUTOMOBILE
1,772 EUR Tradegate -2,66%
RENAULT
31,7800 EUR Euronext Paris -1,24%
STELLANTIS
8,031 EUR MIL -1,01%
TESLA
435,2000 USD NASDAQ -3,09%
VOLKSWAGEN
102,800 EUR XETRA -1,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

