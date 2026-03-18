Détroit d'Ormuz : l'Otan en discussion pour trouver le meilleur moyen de rouvrir le passage

Mark Rutte à Londres le 17 mars 2026. ( AFP / TOBY SHEPHEARD )

Mardi, le président américain Donald Trump a qualifié d'"erreur vraiment stupide" le refus de nombreux pays de l'Otan de porter assistance aux Etats-Unis afin de garantir la sécurité du détroit d'Ormuz.

"Nous sommes bien sûr tous d'accord pour dire que le détroit doit être rouvert." Les membres de l'Otan sont en discussion pour trouver le meilleur moyen de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie stratégique bloquée par l'Iran à la suite des frappes américano-israéliennes, a assuré ce mercredi 18 mars le secrétaire général de l'alliance, Mark Rutte, en déplacement dans le nord de la Norvège pour l'exercice Cold Response. "Les alliés travaillent ensemble et discutent de la manière de procéder, de la meilleure façon d'y parvenir", a-t-il déclaré.

Le président américain critique depuis quelques jours le refus des principaux alliés de Washington au sein de l'Otan, parmi lesquels la France et le Royaume-Uni, d'aider les Etats-Unis à rouvrir ce passage par où transitait avant la guerre près de 20% du pétrole brut mondial et du gaz naturel liquéfié (GNL). La quasi-paralysie du stratégique détroit d'Ormuz a fait flamber les prix du pétrole ces deux dernières semaines.

Donald Trump avait sollicité lundi l'assistance des grandes puissances mondiales afin de garantir la sécurité du détroit. Il qualifié mardi d'"erreur vraiment stupide" le refus de nombreux pays de l'Otan de porter assistance aux Etats-Unis, et a assuré que leur aide n'était finalement pas nécessaire. Dans le même temps, l'armée américaine a frappé à coups de bombes anti-bunker des sites iraniens de missiles près du détroit d'Ormuz.