Les ventes de VE fabriqués par Tesla en Chine chutent de 9,9 % en glissement annuel en octobre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte du paragraphe 4)

Les ventes de véhicules électriques de Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont chuté de 9,9% à 61 497 unités en octobre par rapport à l'année précédente, inversant une augmentation de 2,8% en septembre, ont montré mardi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

Les ventes des véhicules Model 3 et Model Y du constructeur automobile américain fabriqués dans sa "gigafactory" de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Inde et d'autres marchés, ont chuté de 32,3% par rapport à septembre.

Son plus grand rival chinois, BYD 002594.SZ 1211.HK , a affiché une baisse de 12% des ventes mondiales de véhicules le mois dernier, un deuxième mois consécutif de baisse et la plus forte chute en près de deux ans sur fond d'hyperconcurrence sur le marché intérieur.

Tesla n'a pas encore annoncé la disponibilité sur le marché chinois des versions moins chères de son SUV Model Y et de sa berline Model 3, qui ont été dévoilées le mois dernier.

Malgré le lancement rapide des nouvelles voitures en Europe, qui ne présentent pas certaines caractéristiques haut de gamme, les ventes de Tesla ont recommencé à chuter dans un certain nombre de pays, ce qui indique que les difficultés persistent sur un continent qui a été encombré de VE à bas prix.

En comparaison, BYD a enregistré une forte croissance de ses ventes en Europe, même si sa croissance sur le territoire national a connu un coup d'arrêt.

Tesla devrait également présenter son Cybercab à Shanghai à partir de mercredi. On ne sait pas encore si Tesla a planifié le déploiement du robotaxi sur les routes chinoises où des entreprises locales telles que Baidu 9888.HK , Pony.ai

PONY.O et WeRide WRD.O ont testé leurs robotsaxis dans différentes villes.

Véhicules électriques

