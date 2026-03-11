Les ventes de VE fabriqués en Chine par Tesla ont bondi de 91 % en février en raison d'une faible comparaison

Les ventes de véhicules électriques de Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en février, la faible base de comparaison de l'année dernière l'ayant emporté sur les vents contraires liés aux facteurs saisonniers.

Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers des marchés dont l'Europe, ont totalisé 58 600 unités le mois dernier, en hausse de 91% par rapport à l'année précédente et après une hausse de 9,3% en janvier, a déclaré Tesla China mercredi.

Les ventes ont baissé de 15,2 % par rapport à janvier.

Les exportations de l'usine Tesla de Shanghai ont été multipliées par cinq en glissement annuel pour atteindre 20 000 véhicules le mois dernier, selon des données distinctes de l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

Les livraisons de VE fabriqués en Chine par le constructeur automobile américain en février 2025 ont été affectées par une suspension partielle de la ligne d'assemblage pour son modèle Y rafraîchi pendant le Nouvel An lunaire.

Les ventes au cours des deux premiers mois de l'année ont tendance à fluctuer fortement en raison du décalage du Nouvel An lunaire.

Un plan de financement à faible taux d'intérêt sur sept ans créé par Tesla a incité des rivaux tels que BYD 1211.HK

002594.SZ à lui emboîter le pas sur le plus grand marché automobile du monde, où la réduction des subventions gouvernementales est perçue comme un facteur d'intensification de la concurrence.

BYD, qui a enregistré sa plus forte baisse des ventes mondiales depuis la pandémie le mois dernier, y compris une chute de 65 % en glissement annuel en Chine, a dévoilé sa première grande mise à niveau de batterie en six ans la semaine dernière dans un effort pour regagner le terrain perdu.