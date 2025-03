Les ventes de Tesla ont continué de chuter en Allemagne en février

Le constructeur américain Tesla a continué à perdre du terrain en février sur le marché automobile allemand alors que les immatriculations de véhicules électriques ont globalement progressé, selon des chiffres publiés mercredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les voitures Tesla, exclusivement électriques, se sont écoulées à seulement 1.429 exemplaires le mois dernier, en chute de 76,3% sur un an, après un recul déjà significatif en janvier dans un contexte de polémiques entourant Elon Musk, patron du constructeur américain, a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Il reste difficile d'évaluer à quel point le milliardaire et son soutien à l'extrême-droite européenne effraient de potentiels clients.

Tesla patine aussi à cause d'un changement de gamme, avec le déploiement en cours de la nouvelle version de son SUV star, le Model Y.

Les ventes de Tesla en Allemagne reculent depuis plus d'un an, reflétant les difficultés du marché des voitures électriques, notamment dues à l'arrêt des bonus à l'achat et l'inflation.

Leur baisse en février contraste toutefois avec le rebond du marché de l'électrique depuis janvier. En février, les immatriculations électriques ont de nouveau augmenté sur un an, de 31%, avec 35.949 unités vendues.

Les Tesla n'ont représenté que 4% du marché des voitures électriques allemand. C'est loin de leur part de marché moyenne en 2024, proche de 10%.

"L'ancien leader du marché Tesla n'a pas profité de l'évolution positive des nouvelles immatriculations électriques", remarque Constantin Gall, analyste chez EY, qui a observé un recul de la marque "dans la plupart des pays européens". Celles-ci ont également chuté d'environ 70% en Autriche et en Suisse, de 54% en Italie et en Belgique, ou encore de 26% en France.

Les critiques se sont multipliées ces derniers mois à l'encontre du patron de Tesla, qui a ouvertement affiché son soutien au parti d'extrême droite allemand AfD, arrivé en deuxième place avec plus de 20% des voix lors de la campagne pour les élections fédérales du 23 février dernier.

Tesla a implanté près de Berlin sa seule usine européenne produisant la Model Y et le Model 3.

Globalement, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs en Allemagne a chuté à environ 203.400 unités en février, soit une baisse de 6,4% sur un an, après une baisse de 3% en janvier.

Le marché des voitures électriques reste en difficulté en raison de la faible demande et du manque de modèles d'entrée de gamme, les voitures commercialisées étant en moyenne plus chers que les thermiques.

Lundi, la Commission européenne a annoncé un report du renforcement des exigences européennes sur les émissions carbone des flottes des constructeurs qui devait s'appliquer cette année, soulageant les constructeurs menacés de milliards d'euros d'amendes.

Cette révision "ne fait que repousser le problème" pour M. Gall, car les constructeurs ne seront désormais plus forcés de baisser leurs prix pour inciter les clients à acheter des voitures électriques.