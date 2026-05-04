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Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont chuté de 47,3 % en glissement annuel en avril
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont chuté de 47,3 % en avril par rapport au même mois de l'année dernière, pour s'établir à 301 véhicules, selon les données d'immatriculation publiées lundi par l'association professionnelle ANFAC.

Au cours des quatre premiers mois, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 29,1 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 54 %.

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5 commentaires

  • 01 avril 13:00

    J'aime plus l'Espagne

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