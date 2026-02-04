Les ventes de Tesla au Royaume-Uni ont chuté en janvier alors que les concurrents chinois font la course en tête, selon les données de New Automotive

Tesla TSLA.O a vendu moins de la moitié du nombre de véhicules électriques à batterie enregistré par son rival chinois BYD au Royaume-Uni le mois dernier, ont montré les données de New Automotive mercredi, soulignant les pressions concurrentielles croissantes sur le constructeur automobile américain.

Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont chuté de plus de 57 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 647 véhicules en janvier, a indiqué le groupe de recherche. Cette baisse est la plus importante parmi les grands constructeurs et dépasse de loin la chute de 6,4 % observée dans l'ensemble des ventes de voitures électriques à batterie au Royaume-Uni au cours du mois.

L'entreprise dirigée par Elon Musk a perdu du terrain au Royaume-Uni alors que sa gamme vieillissante est confrontée à la concurrence intense de marques chinoises telles que BYD

002594.SZ et MG, le soutien du directeur général à des personnalités d'extrême droite contribuant également à la perte de parts de marché de la marque à travers l'Europe .

Tesla a lancé ses variantes moins chères du Model Y et du Model 3 pour relancer les ventes au Royaume-Uni, mais BYD a poursuivi sur sa lancée, vendant 1 326 véhicules électriques à batterie le mois dernier, soit une hausse de près de 21 % par rapport à l'année précédente, selon les données de New Automotive.

Son homologue américain Ford F.N a dominé le marché britannique des véhicules électriques à batterie, en doublant ses ventes en janvier pour atteindre 2 271 unités.

Dans l'ensemble, le nombre total d'immatriculations de voitures au Royaume-Uni, tous types de carburants confondus, a diminué de 4,6 % pour atteindre 133 571 véhicules en janvier, selon les données.

"Les consommateurs britanniques continuent de se tourner vers les voitures équipées d'une prise électrique et de délaisser celles qui n'en ont pas", a déclaré Tanya Sinclair, directrice générale d'Electric Vehicles UK.

Les chiffres des véhicules électriques à batterie peuvent être volatiles d'un mois à l'autre, en particulier après un mois de décembre exceptionnellement fort et alors que les fabricants gèrent leur gamme de produits en début d'année et leurs parcours de conformité, a déclaré Mme Sinclair.