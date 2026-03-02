Les ventes de Tesla au Portugal ont plus que doublé en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les nouvelles immatriculations de Tesla
TSLA.O au Portugal ont augmenté de 112,1% en février par rapport à l'année précédente pour atteindre 1160 unités, a déclaré lundi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.
Au cours de la période janvier-février, les ventes de Tesla ont augmenté de 64,2 % pour atteindre 1 537 véhicules.
