Les ventes de Tesla au Portugal ont chuté de 3,1 % en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla

TSLA.O au Portugal ont chuté de 3,1% en janvier par rapport à l'année précédente, à 377 unités, a déclaré lundi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.