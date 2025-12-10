 Aller au contenu principal
Les ventes de téléphones de marques étrangères en Chine ont augmenté de 13,0 % en octobre, selon les données
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de téléphones de marques étrangères, dont l'iPhone d'Apple Inc. AAPL.O , ont augmenté de 13,0% en glissement annuel en Chine en octobre, selon les calculs de Reuters basés sur les données publiées mercredi par un cabinet de recherche affilié au gouvernement.

Les livraisons de téléphones de marques étrangères ont atteint 7,027 millions d'unités en octobre, contre 6,216 millions le même mois de l'année précédente, selon les calculs basés sur les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (China Academy of Information and Communications Technology).

Les ventes globales de téléphones en Chine ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 32,267 millions d'unités en octobre, selon les données.

