Les ventes de Starbucks rebondissent au niveau mondial, mais les prix du café pèsent sur les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ventes stables aux États-Unis, baisse de la fréquentation des magasins

Les marges sont affectées par la hausse du prix du café, les tarifs douaniers et les coûts d'investissement

Les ventes en Chine augmentent de 2%, face à la concurrence des chaînes locales

(Mise à jour des deux premiers paragraphes, ajout des commentaires de Keurig Dr Pepper sur les prix du café) par Juveria Tabassum et Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O a publié mercredi son premier trimestre de hausse des ventes comparables après près d'un an et demi, grâce aux marchés internationaux, mais les marges ont été affectées par l'augmentation du coût des grains de café.

La croissance n'est toujours pas au rendez-vous sur le plus grand marché de la société, les États-Unis, car les consommateurs surveillent leur budget et réduisent leur consommation de cafés Starbucks qui sont devenus plus chers en raison de l'augmentation des coûts de la matière première.

Le directeur général Brian Niccol a déclaré que Starbucks ferait preuve de discernement dans ses augmentations de prix l'année prochaine et qu'il ne s'attendait pas à des hausses de prix pour l'ensemble du menu.

Ces résultats font suite à plusieurs trimestres de baisse des ventes qui ont incité Starbucks à engager Niccol en août de l'année dernière. Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise, M. Niccol s'est lancé dans un programme de réinitialisation de la marque "Back to Starbucks" : il a fermé des centaines de magasins et s'est efforcé de simplifier le menu et d'accélérer le service.

Il a déclaré aux analystes mercredi que le trimestre "marque un tournant" pour les activités américaines de la chaîne de cafés.

Mais la hausse des coûts des grains de café sera un défi pour les deux prochains trimestres au moins, ont déclaré les dirigeants.

Les prix mondiaux des grains d'arabica bruts ont bondi de plus d'un cinquième cette année, après une hausse de 70 % en 2024, frappés par des problèmes d'approvisionnement dus à la volatilité géopolitique, notamment les droits de douane de 50 % imposés par le président américain Donald Trump sur le Brésil, principal producteur, ainsi que par des problèmes climatiques.

Ces problèmes, ainsi que les droits de douane élevés sur les produits importés et le coût de la refonte, ont réduit les marges de Starbucks.

Keurig Dr Pepper KDP.O , qui achète la société de café néerlandaise JDE Peet's JDEP.AS , a déclaré lundi que l'inflation du café vert , ainsi que les droits de douane, pèseraient sur son quatrième trimestre.

"Leur structure de coûts (Starbucks) - avec le loyer, la main d'œuvre et le café - est un défi. Il y a tellement de concurrents, que ce soit dans le domaine du café ou d'autres boissons caféinées, qu'ils n'ont plus le pouvoir de fixation des prix qu'ils avaient auparavant. Au moins, la direction est réaliste quant aux défis qui l'attendent", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Les ventes mondiales comparables de Starbucks ont augmenté de 1 %, mais aux États-Unis, les ventes comparables sont restées stables et le nombre de visites dans les magasins comparables a baissé.

Les ventes internationales à magasins comparables ont augmenté de 3 % au cours du trimestre, dépassant largement les estimations qui tablaient sur une hausse de 1,61 %.

Les consommateurs américains sont de plus en plus attentifs à leurs dépenses au restaurant, car l'incertitude économique et l'inflation pèsent sur les budgets. La chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N a réduit ses objectifs annuels pour la troisième fois cette année, et a déclaré que les ménages gagnant moins de 100 000 dollars ont fortement réduit leurs dépenses.

"Les redressements sont difficiles à prévoir, et bien que nous ayons de bonnes raisons de croire que nos ventes comparables exploitées par la société aux États-Unis devraient augmenter tout au long de l'année, nous savons que les reprises ne sont pas linéaires", a déclaré la directrice financière Cathy Smith lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

John Gordon, consultant dans l'industrie de la restauration, a déclaré que son principal constat, à la lumière des résultats, est que la reprise de Starbucks prendrait "beaucoup plus de temps" que ce que Wall Street attendait, étant donné la contraction de la marge d'exploitation.

Les actions de Starbucks ont légèrement baissé dans les échanges prolongés après que les bénéfices du quatrième trimestre de 52 cents par action ont manqué les estimations de 56 cents, selon les données compilées par LSEG. Sa marge d'exploitation est tombée à 2,9 %, contre 14,4 % il y a un an.

LA RESTRUCTURATION SE POURSUIT

En septembre, la société a intensifié ses efforts de restructuration en fermant environ 600 magasins peu performants, y compris son fleuron, la torréfaction de Seattle, qui est syndiquée.

Starbucks prévoit également d'investir plus d'un demi-milliard de dollars en heures de travail supplémentaires dans ses magasins gérés par la société aux États-Unis au cours de l'année prochaine.

L'entreprise prévoit de présenter ses perspectives financières lors d'une réunion avec les investisseurs en janvier. Starbucks a suspendu ses prévisions peu après l'arrivée de M. Niccol à la tête de l'entreprise.

En Chine, où Starbucks est sur le point de vendre une part majoritaire de son activité, les ventes comparables ont augmenté de 2 % après un retour à la croissance au dernier trimestre.

Starbucks a baissé les prix des produits autres que le café en Chine - son deuxième marché le plus important - et a essayé d'offrir plus de personnalisation et de saveurs locales.

La société est également dans une impasse avec le syndicat représentant les baristas dans environ 550 magasins aux États-Unis. Les deux parties se reprochent mutuellement d'avoir mis fin aux négociations à la fin de l'année dernière et se disent prêtes à reprendre les discussions.