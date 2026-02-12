Les ventes de smartphones en Chine en janvier ont baissé de 23 % par rapport à l'année précédente, selon Counterpoint

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de smartphones en Chine ont chuté de 23% en janvier par rapport à l'année précédente en raison d'une base élevée en 2025 et d'un changement dans le calendrier des promotions du Nouvel An chinois, a déclaré Counterpoint Research jeudi.

Le fabricant chinois de téléphones mobiles Huawei a conservé sa position de leader le mois dernier malgré une baisse de 27% des ventes en glissement annuel, a déclaré Counterpoint dans un communiqué.

La plupart des marques nationales ont connu une baisse à deux chiffres de leurs ventes en janvier, Xiaomi 1810.HK accusant la chute la plus importante avec 36% sur l'année, ajoute le communiqué.

Apple AAPL.O a été la seule grande marque à afficher une croissance d'une année sur l'autre. Ses ventes en Chine ont augmenté de 8 % d'une année sur l'autre en janvier, la série iPhone 17 conservant une forte dynamique.