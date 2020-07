Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes de Roche chutent malgré le succès du test COVID-19 Reuters • 23/07/2020 à 13:00









ZURICH, 23 juillet (Reuters) - Roche a fait état jeudi d'un net recul de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, la forte demande pour ses tests de dépistage du COVID-19 n'ayant pas réussi à compenser les pertes dans ses autres secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires trimestriel du géant pharmaceutique suisse a baissé de 10% à taux de changes constants, à 14,1 milliards de francs suisses (13,1 milliards d'euros). Les ventes de plusieurs traitements se sont écroulés sous l'effet des mesures de confinement, la pandémie continuant "de poser un énorme défi dans le monde entier", selon les mots du directeur général du groupe, Severin Schwan. La demande pour les tests COVID-19 est par contre montée en flèche, les commandes d'équipements ayant atteint des niveaux records, selon le responsable des diagnostics de Roche, Thomas Schinecker. "Les commandes que nous avons reçues sont équivalentes à ce que nous devrions normalement vendre en quatre ou cinq ans", a-t-il déclaré. "Nous avons même eu des gouvernements qui sont venus en avion militaire pour prendre du matériel." Le bénéfice net au premier semestre a baissé de 5% sur un à 8,5 milliards de francs, le chiffre d'affaires semestriel reculant pour sa part de 4% à 29,3 milliards de francs. L'entreprise pharmaceutique suisse a maintenu ses objectifs financiers pour 2020, s'appuyant sur la reprise des ventes à partir du mois de juin, et pense toujours pouvoir augmenter son dividende. L'action Roche perd 1,65% à la Bourse de Zurich. (John Miller; version française Laura Marchioro, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -1.89%