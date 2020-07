Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes de Richemont s'effondrent face à la crise du coronavirus Reuters • 16/07/2020 à 10:36









LES VENTES DE RICHEMONT S'EFFONDRENT FACE À LA CRISE DU CORONAVIRUS ZURICH (Reuters) - Le groupe de luxe Richemont a dit jeudi avoir fait face à des "perturbations sans précédent" provoquées par la pandémie de coronavirus lors du trimestre clos fin juin, ce qui a conduit à une chute de presque de moitié de son chiffre d'affaire. Le groupe helvète, qui détient le joaillier Cartier ou encore l'horloger IWS, n'a pas fourni des détails sur ses perspectives. A la Bourse de Zurich, l'action Richemont perdait 5% jeudi dans la matinée. Les horlogers suisses ont vu leurs ventes chuter en raison de la fermeture de leurs magasins dans le monde entier et de la chute des achats des touristes chinois qui ne peuvent plus voyager. "Au 30 juin, tous les centres de distribution et la plupart des commerces ont rouvert, à l'exception du continent américain et du segment du commerce voyageurs", a déclaré jeudi Richemont dans un communiqué. Le chiffre d'affaires de groupe a chuté de 47% à 1,99 milliard d'euros au cours des trois mois clos à fin juin qui marquent le premier trimestre de l'exercice fiscal de Richemont. Il s'agit d'une baisse similaire à celle du concurrent Swatch Group qui a fait état cette semaine de sa toute première perte semestrielle. Richemont a déclaré que les ventes s'étaient contractées dans toutes les régions, sur toutes les chaînes et dans tous les secteurs d'activité. L'Asie-Pacifique s'en est un peu mieux sortie grâce à une augmentation des ventes de 49% en Chine liée au dynamisme du commerce en ligne. Pour Luca Solca, analyste chez Bernstein, les ventes de Richemont ressortent légèrement en dessous des attentes. "Le fort appétit des consommateurs chinois pour les grandes marques de Richemont est rassurant", juge-t-il néanmoins. (Silke Koltrowitz, Michael Shields, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

