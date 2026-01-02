Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne chutent de 44 % en décembre

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont chuté de 44,2% en décembre par rapport au même mois en 2024 pour atteindre 1 794 véhicules, ont montré vendredi les données d'enregistrement du groupe industriel ANFAC.

En 2025, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont diminué de 4 % par rapport à 2024, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont bondi de 94,6 %.