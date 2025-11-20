Les ventes de logements existants montent un peu aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 16:15
'Les ventes de maisons ont augmenté en octobre même avec la fermeture des administrations, en raison des acquéreurs profitant de taux hypothécaires plus bas', souligne Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.
Selon lui, les loyers ralentissent, ce qui réduira l'inflation et encouragera la Fed à continuer de baisser ses taux directeurs, de quoi 'aider à attirer davantage d'acheteurs sur le marché, puisque les taux de la Fed ont un impact indirect sur les taux hypothécaires'.
Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente s'est tassé de 0,7% à 1,52 million, représentant 4,4 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons existantes a augmenté de 2,1% sur un an pour atteindre 415 200 dollars.
A lire aussi
-
La confiance des consommateurs de la zone euro n'a pas varié en novembre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne. L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -14,2 en novembre comme en octobre, ... Lire la suite
-
Cinq personnes dont un bébé ont été tuées jeudi dans la bande de Gaza, selon les autorités locales, au lendemain de la reprise de bombardements israéliens dans le territoire palestinien où Israël et le Hamas s'accusent de violer mutuellement la trêve. Mercredi ... Lire la suite
-
Des scientifiques ont récemment découvert une toile d'araignée géante de plus de 100 m2 avec quelque 111.000 araignées dans une grotte à la frontière entre la Grèce et l'Albanie.
-
La Bourse de New York évoluait en hausse jeudi, portée par les bons résultats du géant des puces Nvidia , qui rassurent les marchés quant à l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq -à forte coloration technologique- ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer