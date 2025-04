Les ventes de Carrefour en hausse au premier trimestre (+2,3%), portées par Cora, Match et le Brésil

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Carrefour a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 22,7 milliards d'euros au premier trimestre 2025 (+2,3%, carburant inclus), porté par l'acquisition des magasins Cora et Match et une "solide performance" d'Atacadao au Brésil, et confirmé ses modestes objectifs annuels.

Le seul distributeur du CAC 40, qui avait fait part de sa "prudence" pour 2025 lors de la présentation de ses résultats fin février, a redit jeudi viser lors de l'exercice en cours une "légère progression de l'Ebitda, du résultat opérationnel courant", des indicateurs de rentabilité.

Carrefour a aussi confirmé son objectif de réduire ses coûts de 1,2 milliard d'euros en 2025.

En France, en dehors des magasins Cora et Match rachetés au groupe Louis Delhaize, la "trajectoire est positive en volume et stable en valeur", a estimé le directeur exécutif finances et gestion Matthieu Malige lors d'un point téléphonique avec les agences de presse.

Carrefour met en avant une "amélioration séquentielle dans l'ensemble des formats" de magasins par rapport à la fin d'année précédente, y voyant "l'effet positif" de baisses de prix et du lancement d'un nouveau programme fidélité, selon un communiqué jeudi.

"Les performances solides en France, en Espagne et au Brésil illustrent l'efficacité de notre stratégie", a estimé le PDG Alexandre Bompard, cité dans ce communiqué.

Interrogé sur l'impact éventuel du contexte économique international mondial, M. Malige a indiqué que le distributeur achetait "la très grande majorité des produits dans les pays dans lesquels ils sont ensuite vendus" et était de ce fait "peu exposé aux flux internationaux et donc aux barrières douanières".

"Nous pensons que notre industrie, et Carrefour en particulier, ont une exposition très limitée" sur ce point, "nous restons prudents mais cela participe de notre confiance" sur la suite de l'année 2025, a encore déclaré M. Malige.

La revue stratégique annoncée mi-février et pouvant inclure des cessions d'activités "avance bien", a-t-il encore précisé, rappelant "deux premières initiatives", le projet de sortie de Carrefour Brésil de la Bourse locale, et l'accroissement des investissements en France "ciblé sur la modernisation des magasins et des centres logistiques".

Il n'a pas voulu commenter "d'autres actions potentielles afin de ne pas les compromettre le cas échéant", et l'entreprise informera le marché "dès que des décisions auront été prises". Carrefour tiendra son assemblée générale le 28 mai prochain.