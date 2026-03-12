Les ventes de BMW en Chine pourraient atteindre le niveau de l'année dernière en 2026, selon le directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand haut de gamme BMW BMWG.DE espère se maintenir en Chine en 2026 après un effondrement des ventes l'année précédente, a déclaré jeudi le directeur financier Walter Mertl, après la publication des résultats annuels de l'entreprise .

"Les chiffres de vente moyens des derniers mois indiquent que les ventes en Chine pourraient atteindre le niveau de l'année dernière", a déclaré M. Mertl selon une transcription de son discours après les résultats.

BMW a enregistré une baisse de 12,5 % de ses ventes en Chine en 2025.