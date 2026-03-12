 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de BMW en Chine pourraient atteindre le niveau de l'année dernière en 2026, selon le directeur financier
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand haut de gamme BMW BMWG.DE espère se maintenir en Chine en 2026 après un effondrement des ventes l'année précédente, a déclaré jeudi le directeur financier Walter Mertl, après la publication des résultats annuels de l'entreprise .

"Les chiffres de vente moyens des derniers mois indiquent que les ventes en Chine pourraient atteindre le niveau de l'année dernière", a déclaré M. Mertl selon une transcription de son discours après les résultats.

BMW a enregistré une baisse de 12,5 % de ses ventes en Chine en 2025.

Valeurs associées

BMW
78,980 EUR XETRA -2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank