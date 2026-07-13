Les ventes de bitcoins de Strategy mettent en lumière les difficultés des entreprises spécialisées dans la thésaurisation de cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Strategy a vendu pour environ 218 millions de dollars de bitcoins cette année afin de verser des dividendes et de reconstituer sa réserve en dollars américains

* Les valorisations globales des DAT sont passées sous la valeur d’actif net à la fin de l’année dernière, ce qui a conduit de nombreuses sociétés à se négocier avec des décotes

* Le volume hebdomadaire des transactions DAT a atteint un pic en août 2025 avant de toucher un plancher en février

par Hannah Lang

La décision de Strategy

MSTR.O , la société de Michael Saylor spécialisée dans l’accumulation de bitcoins, d’autoriser davantage de ventes de bitcoins a une nouvelle fois braqué les projecteurs sur un groupe de sociétés cotées en bourse qui thésaurisent des cryptomonnaies, et qui ont été malmenées par la chute des cours des jetons.

L’action de Strategy a brièvement rebondi vendredi après que les analystes ont salué un plan annoncé fin du mois dernier, comprenant un programme de rachat d’actions et autorisant à vendre jusqu’à 1,25 milliard de dollars de bitcoins.

La société, dont les actions avaient grimpé en flèche fin 2024 et pendant la majeure partie de l’année dernière avant d’atteindre leur plus bas niveau depuis deux ans le mois dernier, a déjà vendu pour environ 218 millions de dollars de bitcoins cette année afin de financer ses dividendes et de reconstituer ses réserves en dollars américains.

Ces ventes ont une nouvelle fois soulevé des questions quant à la viabilité de dizaines de sociétés « de gestion d’actifs numériques » (DAT) qui ont connu un essor l’année dernière grâce à l’euphorie du marché suscitée par les politiques favorables aux cryptomonnaies du président américain Trump .

Les DAT offrent aux investisseurs une exposition aux cryptomonnaies par l’intermédiaire de sociétés cotées en bourse et réglementées, ainsi que la possibilité de tirer parti d’un effet de levier sur les rendements. Mais ce modèle économique est extrêmement sensible à la chute des cours des jetons, qui peut éroder la valeur de leurs actifs, entraver la levée de fonds et compromettre les rendements amplifiés par l’effet de levier qui attirent les investisseurs au départ. Alors que le bitcoin, la cryptomonnaie la plus répandue, a plongé de pas moins de 33% cette année, les marchés ayant dû faire face à des tensions géopolitiques, à la flambée des prix du pétrole et à la réorganisation de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, le sort de ces sociétés a suivi la même trajectoire.

Voici quatre graphiques illustrant leur ascension et leur chute.

CAPITALISATION BOURSIÈRE La capitalisation boursière des sociétés DAT a atteint son plus haut niveau en juillet dernier, lorsque le secteur des cryptomonnaies dans son ensemble a atteint une valeur de marché de 4.000 milliards de dollars, avant de toucher le fond en novembre après que les craintes liées au commerce mondial ont déclenché une liquidation record de 19 milliards de dollars de positions en cryptomonnaies.

Les DAT n’ont pas réussi à se redresser complètement depuis le début de l’année 2026, le marché des cryptomonnaies restant en berne.

PORTEFEUILLES DE TOKENS EN PERTE

L’année dernière, de nombreuses sociétés DAT se négociaient avec une prime par rapport à leurs avoirs en cryptomonnaies, car les investisseurs estimaient qu’elles pouvaient utiliser leur accès aux financements par capitaux propres et par emprunt pour acheter davantage de tokens. À partir de la fin de l’année dernière, la valeur de marché agrégée de ces sociétés par rapport à la valeur nette d’inventaire de leurs avoirs en cryptomonnaies – un indicateur appelé « mNAV » – est tombée en dessous de 1, ce qui signifie que les sociétés se négociaient avec une décote par rapport à leurs avoirs. Il s’agit là d’un problème majeur, car la plupart des DAT dépendent d’un cours de leurs actions supérieur à leur valeur nette d’inventaire pour attirer de nouveaux investisseurs. Le mNAV de Strategy est passé sous la barre de 1 pour la première fois à la fin du mois dernier.

Les dirigeants des DAT ont toutefois déclaré que leur succès reposerait sur leur capacité à prendre des décisions d’investissement judicieuses et qu’ils recherchaient de nouveaux moyens de renforcer la valeur pour les actionnaires, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

VOLUME HEBDOMADAIRE CUMULÉ DES TRANSACTIONS

Le volume hebdomadaire cumulé des transactions sur les actions de DAT a atteint un pic en août de l’année dernière, selon les données du fournisseur de données blockchain Artemis Terminal, mais il a depuis connu des fluctuations. Le volume hebdomadaire des transactions a atteint son plus bas niveau en février, après la chute du bitcoin et d’autres cryptomonnaies suite à l’annonce de la nomination de Warsh à la présidence de la Fed.

Les analystes estiment que Warsh fera pression pour réduire le bilan de la Fed , ce qui constituerait un frein pour les actifs à risque tels que les cryptomonnaies, car une telle mesure réduirait la liquidité du système financier.

PORTEFEUILLES DE TOKENS

Strategy détient de loin le plus grand nombre de cryptomonnaies, même après ses ventes de bitcoins cette année. BitMine Immersion Technologies, qui accumule de l’ether, la plus grande cryptomonnaie après le bitcoin, dispose du deuxième plus grand stock.

À l’instar de Strategy, plusieurs autres sociétés de gestion de cryptomonnaies ont vendu une partie de leurs avoirs cette année.

Nakamoto Inc, qui se présente comme une société d’exploitation de bitcoins, a vendu environ 5% de ses avoirs en bitcoins en mars, puis environ 600 bitcoins supplémentaires en juin.

Toutes les sociétés mentionnées ici ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.