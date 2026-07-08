Les ventes d'automobiles en Chine reculent à nouveau, tandis que les exportations restent solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des graphiques et une citation d'un responsable d'une association automobile au paragraphe 10)

Les ventes de voitures en Chine ont reculé pour le neuvième mois consécutif en juin, les constructeurs automobiles se tournant de plus en plus vers les marchés d'exportation pour amortir l'impact de la faiblesse de la demande locale.

Les ventes nationales de voitures particulières ont chuté de 23,4% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1,62 million d'unités le mois dernier, après une baisse de 22,3% en mai, selon les données publiées mercredi par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA).

Les exportations de voitures ont bondi de 82,1% pour atteindre 882 000 véhicules le mois dernier.

Au premier semestre, les ventes intérieures ont reculé de 20,4% pour s’établir à 8,8 millions de véhicules, tandis que les exportations de voitures ont progressé de 70,6% pour atteindre 4,28 millions d’unités.

Cette série de baisses des ventes en Chine reflète le resserrement des dépenses des ménages dans une économie en perte de vitesse, où la croissance inégale a surtout pesé sur les consommateurs sensibles aux prix.

En raison de la réduction des subventions gouvernementales, notamment pour les voitures d’entrée de gamme, les ventes de modèles à essence et électrifiés dont le prix est inférieur à 80 000 yuans (11 776$) ont enregistré des baisses respectives de 34% et 43% au cours des cinq premiers mois de l’année, selon les données de l’Association chinoise des constructeurs automobiles.

Le segment des voitures haut de gamme est toutefois en pleine expansion: 70% des ventes de voitures neuves cette année proviennent d’acheteurs souhaitant remplacer leurs anciens véhicules à essence par de nouveaux modèles équipés de fonctionnalités avancées telles que la suspension pneumatique, a déclaré Wang Xianbin, vice-président de l’institut de recherche Gasgoo.

“Ceux qui disposent d’un certain pouvoir d’achat sont prêts à passer à un modèle supérieur, tandis que ceux dont le revenu disponible est plus limité peuvent tout simplement choisir de ne pas acheter de voiture”, a déclaré Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA.

Cette tendance a largement profité aux marques haut de gamme chinoises émergentes telles que Nio 9866.HK , tandis que les marques allemandes traditionnelles ont connu des difficultés, a ajouté M. Wang.

“Les consommateurs chinois ne sont plus séduits par la qualité allemande ni par le luxe à l’allemande”, a déclaré M. Wang.

Les marques grand public, notamment Volkswagen VOWG.DE , General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Honda 7267.T et Nissan

7201.T , ont perdu des parts de marché au profit de leurs rivaux chinois dans un contexte de transition du secteur vers les véhicules électriques connectés.

Face à une concurrence acharnée, les constructeurs automobiles, y compris les coentreprises entre des sociétés étrangères et des partenaires chinois, ont intensifié leurs efforts pour se développer à l’étranger, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Le géant chinois des véhicules électriques BYD 1211.HK

002594.SZ , sur le point de prendre une décision concernant sa deuxième usine automobile européenne, s'est appuyé sur de solides exportations pour compenser le ralentissement de ses ventes sur le marché intérieur.

Tesla TSLA.O fait figure d’exception parmi les marques étrangères, ses ventes en Chine étant restées globalement stables au premier semestre et son Model Y restant le SUV le plus vendu.

(1 dollar = 6,7932 yuans renminbi)