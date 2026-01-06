Les ventes d'automobiles aux États-Unis défient l'incertitude réglementaire et augmentent de 2 % en 2025

L'accessibilité financière reste un obstacle, les dirigeants étant appelés à témoigner lors d'une audition au Sénat

Les camions et les SUV à essence stimulent la demande malgré les turbulences du marché des VE

Les analystes sont partagés sur les perspectives du marché automobile pour 2026 dans un contexte d'incertitude économique

(Ajout des ventes finales d'Omdia au paragraphe 2) par Nora Eckert et Kalea Hall

Les ventes de voitures neuves aux États-Unis ont augmenté d'environ 2 % en 2025, défiant des perturbations extraordinaires tout au long de l'année dans un secteur où les événements "cygne noir" sont devenus routiniers.

Les constructeurs automobiles ont vendu 16,2 millions de véhicules aux États-Unis l'année dernière, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2024, selon le cabinet d'études Omdia.

Plusieurs constructeurs automobiles ont annoncé lundi de fortes ventes en décembre pour clôturer l'année. Toyota Motor

7203.T a enregistré une hausse de 8 % des ventes de véhicules aux États-Unis pour 2025, soutenue par la popularité de ses voitures abordables, une catégorie que les constructeurs automobiles de Detroit ont largement abandonnée. Hyundai Motor

011760.KS a également affiché une augmentation de 8 % pour 2025, aidée par une demande croissante de véhicules hybrides.

General Motors GM.N a annoncé une augmentation de 5,5 % pour l'année, stimulée par les ventes de gros pick-up et de SUV, ainsi que par les véhicules électriques. Les ventes américaines de Stellantis STLAM.MI ont reculé de 3 % par rapport à 2024, bien que le constructeur automobile ait pris de l'élan au second semestre de l'année dernière sous la direction du nouveau directeur général Antonio Filosa. Les constructeurs automobiles ont été confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, à des tarifs douaniers imprévisibles et à la suppression d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, des facteurs qui ont poussé certains acheteurs à se rendre chez les concessionnaires pour acheter des véhicules avant que les réglementations n'entraînent une hausse des prix.

"Dire que l'année a été une année de montagnes russes pour les ventes serait un euphémisme", a déclaré Thomas King, président des solutions OEM chez J.D. Power.

Les analystes préviennent qu'il pourrait s'avérer difficile de maintenir cette croissance en 2026, car l'incertitude économique et les coûts liés aux tarifs douaniers pèsent sur les consommateurs. Bien que certains constructeurs automobiles aient augmenté les prix des modèles fabriqués en dehors des États-Unis, les droits de douane n'ont pas eu d'effet substantiel sur les prix des véhicules, a constaté J.D. Power. Le prix de vente au détail moyen des véhicules neufs en décembre devait atteindre 47 104 dollars, soit 715 dollars ou 1,5 % de plus qu'en décembre 2024, a indiqué le cabinet.

L'ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE ÉLOIGNE CERTAINS ACHETEURS Néanmoins, l'accessibilité reste un obstacle majeur pour l'industrie, et les dirigeants des géants de l'automobile de Détroit ont été convoqués à pour témoigner à ce sujet lors d'une audition de la commission sénatoriale du commerce le 14 janvier.

Randy Parker, directeur général de Hyundai Motor North America, a déclaré que l'année 2026 serait "très difficile". "L'abordabilité sera la clé", a-t-il déclaré.

Les dirigeants de Toyota Motor North America ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les prix augmentent progressivement cette année, à mesure que les coûts liés aux droits de douane se mettront en place. "Je pense qu'en 2026, vous verrez des augmentations de prix assez importantes", a déclaré Andrew Gilleland, vice-président senior des opérations automobiles chez Toyota Motor North America.

Les véhicules électriques ont peut-être été la partie la plus turbulente du marché l'année dernière. Le président américain Donald Trump a supprimé un important crédit d'impôt à la consommation et s'est fait le champion d'un assouplissement des réglementations en matière d'économie de carburant et d'émissions. Ces mesures ont freiné la demande des consommateurs et incité les constructeurs automobiles à revoir leurs plans de production de modèles électriques.

Selon J.D. Power, les ventes de VE devraient représenter 6,6 % des ventes au détail en décembre, contre 11,2 % l'année précédente.

Les dirigeants de Toyota et de Hyundai ont déclaré lundi qu'ils prévoyaient de poursuivre leurs investissements dans les véhicules électriques, même si une grande partie du marché fait marche arrière. Il y a quelques années, les constructeurs automobiles ont été critiqués pour ne pas avoir suffisamment investi dans les VE et s'être plutôt concentrés sur les véhicules hybrides.

PERSPECTIVES MITIGÉES POUR LES VENTES D'AUTOMOBILES

Les analystes restent divisés sur la manière dont le marché de l'automobile se comportera en 2026. Cox Automotive a déclaré que les ventes d'automobiles diminueraient de 2,4 %, car le ralentissement de la croissance économique et la réduction des incitations pour les véhicules électriques freinent la demande.

Le fournisseur de données automobiles Edmunds s'attend à des ventes stables ou légèrement inférieures cette année, en raison des coûts liés aux tarifs douaniens et de l'incertitude économique qui pèse sur les consommateurs.

Par ailleurs, les analystes notent que la baisse des taux d'intérêt devrait stimuler la demande et que davantage de contrats de location arriveraient à échéance, ce qui rétablirait la stabilité dans cette partie vitale du marché qui a été bouleversée par la pandémie.

"Ces dynamiques ouvrent la voie à une performance plus équilibrée et potentiellement plus forte à mesure que l'année 2026 avance", a déclaré M. King de J.D. Power.