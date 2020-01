Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes d'Amazon ont bondi pendant les fêtes, le titre devrait s'envoler Reuters • 30/01/2020 à 23:17









par Jeffrey Dastin et Akanksha Rana 30 janvier (Reuters) - Amazon AMZN.O a fait état jeudi d'un bond de ses ventes durant la période des fêtes de fin d'année et d'un bénéfice trimestriel nettement supérieur aux attentes, le géant du commerce en ligne ayant réussi à raccourcir ses délais de livraison à un coût moindre que prévu et à attirer davantage d'abonnés à son programme de fidélité Prime. L'action s'est envolée de plus de 13% dans les échanges après la clôture à Wall Street, ce qui devrait lui permettre d'ouvrir vendredi à un niveau record et à Amazon de retrouver une capitalisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars. Le groupe de Jeff Bezos a en outre prédit un bénéfice d'exploitation pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars pour le trimestre en cours, signe que ses investissements actuels pour accélérer ses livraisons n'éclipseront pas la croissance des revenus dans le commerce en ligne comme dans l'informatique dématérialisée ("cloud"). Les ventes du groupe ont grimpé de 21% à 87,44 milliards de dollars (79,24 milliards d'euros) au quatrième trimestre alors que le marché les attendait à 86,02 milliards. Le revenu tiré des abonnés a bondi de 32% à 5,2 milliards de dollars. Jeff Bezos, le directeur général, a déclaré dans un communiqué que le groupe comptait désormais plus de 150 millions d'abonnés à son service Prime, soit une hausse de 50% par rapport au niveau de fin 2018. Amazon espère désormais qu'en réduisant à un jour les délais de livraison pour les membres de son club Prime, il attirera encore de nouveaux abonnés. L'objectif est notamment de déjouer les plans de ses concurrents comme Walmart WMT.N , qui propose une livraison en deux jours sans frais d'abonnement. Durant la période des fêtes, Amazon est parvenu à quadrupler ses livraisons en un jour ou le jour même par rapport à l'année précédente. Cette politique a un coût. Les effectifs du groupe, à temps partiel et à temps plein et en comptant les saisonniers, ont augmenté de 23% au cours du trimestre, à 798.000 personnes. Le directeur financier Brian Olsavsky a néanmoins souligné auprès des journalistes que ces investissements supplémentaires dans la livraison à un jour avaient été légèrement inférieurs au montant de 1,5 milliard de dollars qui avait été anticipé pour le quatrième trimestre. Les dépenses d'exploitation globales au quatrième trimestre ont progressé de 21,8% à 83,56 milliards de dollars. Amazon Web Services (AWS) a vu ses ventes progresser de 34% à 9,95 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de l'année, un troisième trimestre consécutif de croissance inférieure à 40%. (Jeffrey Dastin à San Francisco et Akanksha Rana à Bangalore version française Bertrand Boucey)

