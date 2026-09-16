Les ventes au détail aux États-Unis ont connu un fort rebond en août

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Les ventes au détail aux États-Unis ont rebondi plus que prévu en août, les ménages ayant intensifié leurs achats de véhicules automobiles et fait le plein de fournitures pour la rentrée scolaire, ce qui a renforcé la résilience de l'économie alors même que les consommateurs s'inquiètent de plus en plus de la forte inflation.

Les ventes au détail ont bondi de 1,2 % le mois dernier, après une baisse révisée de 0,5 % en juillet, qui constituait leur premier recul en neuf mois, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,8 % des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation, après une baisse de 0,6 % en juillet, selon les chiffres précédemment publiés. Les estimations allaient d’une hausse de 0,2 % à une augmentation de 1,1 %.

La hausse du mois dernier reflétait également en partie la hausse des prix de l’essence, qui a fait grimper le chiffre d’affaires des stations-service.

Les ménages ont continué à dépenser malgré une inflation obstinément élevée due au choc des prix du pétrole et aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. Les consommateurs sont toutefois devenus plus sélectifs et recherchent des produits moins chers. La confiance des consommateurs s’est détériorée ce mois-ci.

Les dépenses sont soutenues par une croissance salariale régulière et les récents gains boursiers. Les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies. La vigueur des ventes au détail, conjuguée à des pressions sur les prix élevées et à un marché du travail qui retrouve son équilibre après avoir vacillé pendant une grande partie de l’été, renforce encore les anticipations des marchés financiers selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera ses taux d’intérêt plus tard dans la journée de mercredi.

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont bondi de 1,4 % le mois dernier, après une baisse non révisée de 0,4 % en juillet. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,4 % de ces ventes dites « de base », qui correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut.

Les estimations de croissance économique pour le troisième trimestre dépassent actuellement un taux annualisé de 2,0 %. L’économie a progressé à un rythme de 1,5 % au trimestre dernier.