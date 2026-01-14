Les ventes au détail américaines ont dépassé les attentes en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en novembre, les achats de véhicules à moteur ayant rebondi et les ménages ayant augmenté leurs dépenses dans d'autres domaines, ce qui laisse présager une croissance économique solide au quatrième trimestre. Le Bureau du recensement du département du Commerce a annoncé mercredi que les ventes au détail avaient augmenté de 0,6% après une baisse révisée à la baisse de 0,1% en octobre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement les biens et ne sont pas ajustées pour tenir compte de l'inflation, progresseraient de 0,4% après avoir été inchangées comme indiqué précédemment. Le Census Bureau rattrape son retard dans la publication des données après les retards causés par la fermeture du gouvernement qui a duré 43 jours. Les dépenses sont principalement le fait des ménages à revenus élevés, les consommateurs à faibles revenus ayant du mal à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement a indiqué mardi que les prix des denrées alimentaires ont connu en décembre leur plus forte hausse depuis plus de trois ans, alors même que l'inflation globale est restée modérée.

Bank of America Securities a déclaré que son "Consumer Prism" montrait que "l'écart entre la croissance des dépenses des personnes à revenus élevés et celles des personnes à faibles revenus était substantiel et persistant au cours du quatrième trimestre". Elle a noté que la divergence entre les deux cohortes de revenus a commencé à la fin de 2024 et s'est élargie au cours de l'année dernière, ajoutant que la "forme en K" dans les dépenses "est plus évidente dans les dépenses discrétionnaires que dans les dépenses non discrétionnaires." Le président Donald Trump, dont la politique commerciale agressive a été blâmée par les économistes pour la hausse des prix, a fait une série de propositions pour réduire le coût de la vie, y compris l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires et un plafond de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an. Les banques et les institutions financières ont averti que cette proposition limiterait l'accès au crédit. Les économistes et les décideurs politiques ont fait valoir que le manque d'offre rendait le logement inabordable. Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et services alimentaires ont augmenté de 0,4 % en novembre, après un gain de 0,6 % en octobre, révisé à la baisse. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut. Elles avaient précédemment augmenté de 0,8 % en octobre. Les dépenses de consommation ont augmenté à un rythme soutenu au troisième trimestre, contribuant largement au taux de croissance annualisé de 4,3 % de l'économie au cours de cette période. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement une augmentation du PIB de 5,1 % au quatrième trimestre.