Les vendeurs britanniques d’immobilier revoient leurs prétentions à la baisse

- Les vendeurs de biens immobiliers au Royaume-Uni commencent à ajuster les prix de vente affichés dans les annonces, face à un marché en nette dégradation. L’indice des prix des logements (House Price Index) du site d’annonces britannique Rightmove a reculé de 1,9% en août, sur un mois, à 364.895 livres (312.167 euros). Il s’agit de la plus forte baisse au cours de ce mois depuis 2018, indique lundi Rightmove. La baisse est deux fois supérieure à celle constatée en moyenne sur long terme (0,9%).Désormais, les prix sont 2% (ou 8.000 livres) en-dessous de leur pic de mai 2023, mais toujours 19% au-dessus d’août 2019. L’ajustement des prix concerne davantage les grandes propriétés que les logements pour les primo-accédants, un segment où le marché reste dynamique. Mais le volume des ventes totales signées est en chute de 15% par rapport à celui-ci enregistré avant la pandémie dans un marché plus normal en 2019, en raison notamment d’une baisse de 10% des biens disponibles.Ces nouvelles données viennent confirmer ce que d’autres indicateurs montrent depuis des mois, notamment la baisse des prix constatée par les spécialistes des prêts immobiliers comme Halifax. En juillet, c’était la pire baisse depuis la crise financière de 2008. La forte hausse de l’inflation, qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, mais surtout les 14 hausses des taux de la Banque d’Angleterre en un an et demi, en réponse à cette forte inflation persistante, a réduit le pouvoir d’acquisition des acheteurs alors que les prix ont bondi après la crise pandémique. Même si les taux hypothécaires à 5 ans ont diminué à 5,81% contre plus de 6% il y a trois semaines, note Rightmove, et qu’une grande partie des prêts sont désormais à taux fixe, mais sur des durées courtes, les conditions d’emprunts sont plus élevées. L’ajustement se fait donc par les volumes et par les prix.Profit warningLes professionnels du secteur n’échappent pas à cet ajustement, à l’instar de l’avertissement sur résultats lancé lundi par le constructeur britannique Nicholson Crest. Dans un communiqué faisant le point sur son activité mi-août, la société a revu en nette baisse sa prévision de résultat cette année. «Dans un contexte d’inflation élevée persistante et de hausse des taux d’intérêt, les conditions commerciales pour le marché du logement se sont détériorés au cours de l'été, affirme l’entreprise. Les niveaux de transaction dans l’ensemble de l’industrie se sont donc encore affaiblis, en particulier ces dernières semaines.» Il précise que les ventes hebdomadaires par point de vente pour les sept semaines précédant le 18 août s'élevaient à 0,25 unité, soit la moitié du niveau de 0,50 maison prévu pour le second semestre. «Le groupe ne s’attend pas à voir une amélioration significative des conditions commerciales avant la fin de l’exercice au 31 octobre 2023». Il est en outre affecté par la hausse des coûts.La société s’attend désormais à un bénéfice avant impôts ajusté pour l’année entière d’environ 50 millions de livres, en baisse par rapport aux 73,7 millions de livres indiqués plus tôt et environ 64% de moins que l’année dernière. Au premier semestre, celui-ci avait chuté de 60%, à 20,9 millions. L’action Crest Nicholson chutait de 6% lundi à la mi-journée après avoir baissé de près de 15% à l’ouverture, au plus bas depuis septembre 2020. D’autres constructeurs comme Bellway ou Barratt ont déjà alerté le marché d’une dégradation des ventes ces dernières semaines. Leurs actions étaient également dans le rouge lundi. A lire aussi: Le secteur du logement britannique s’attend au pire

Xavier Diaz