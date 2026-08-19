Les vendeurs à découvert de Moderna font face à une perte journalière record alors que le cours de l'action s'envole grâce aux résultats sur son traitement contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs ayant misé sur la baisse de l'action Moderna MRNA.O ont subi mercredi des pertes journalières record, le titre de cette société de biotechnologie ayant plus que doublé de valeur à la suite de la publication de données encourageantes concernant son traitement personnalisé contre le cancer à base d'ARNm.

À 159 dollars, les vendeurs à découvert s'apprêtaient à subir environ 4,8 milliards de dollars de pertes évaluées à la valeur de marché, selon la société d'analyse de données ORTEX.

« Chaque action vendue à découvert ayant désormais perdu près de 100 dollars, c’est exactement le genre de pression susceptible de déclencher un "squeeze" », a déclaré Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX.

« Il y a clairement un véritable catalyseur derrière un mouvement de cette ampleur, mais avec une base de positions courtes aussi importante, les vendeurs à découvert qui se précipitent pour se couvrir ajoutent de l’huile sur le feu et peuvent continuer à faire grimper le cours. »

L’action de la société a rebondi pour atteindre 163 dollars avant de reculer légèrement pour s’échanger à 148,3 dollars.

Selon les estimations d’ORTEX, les positions courtes sur les actions de Moderna représentaient mercredi 13,5 % de son flottant, ce qui en fait l’une des valeurs à grande capitalisation les plus vendues à découvert.

L’action Moderna s’apprêtait à enregistrer une hausse quotidienne record en pourcentage après que son traitement personnalisé contre le cancer à base d’ARNm, , développé en collaboration avec Merck MRK.N , a réduit le risque de récidive et de propagation du cancer de la peau lors d’un essai clinique de phase avancée, lorsqu’il était associé au Keytruda.