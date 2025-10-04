 Aller au contenu principal
Les véhicules électriques permettent au marché britannique des voitures neuves de connaître son meilleur mois de septembre depuis 2020
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 01:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché britannique des voitures neuves a enregistré son meilleur mois de septembre depuis cinq ans, selon les données de l'industrie, samedi, alors que le mois crucial des "nouvelles plaques d'immatriculation" a enregistré une augmentation record des véhicules électriques après un ralentissement pendant l'été.

Les bons résultats de septembre, qui représentent généralement environ un septième des immatriculations annuelles, donnent un coup de pouce au secteur automobile britannique, qui s'efforce d'atteindre les objectifs gouvernementaux en matière d'adoption des véhicules électriques, tout en s'inquiétant de la faiblesse de la demande des acheteurs privés.

Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 13,7 % en septembre pour atteindre 312 887, les véhicules électrifiés représentant pour la première fois plus de la moitié des immatriculations, selon les chiffres préliminaires de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

"Les véhicules électriques stimulent la croissance du marché après un été morose", a déclaré Mike Hawes, directeur général de la SMMT, dans un communiqué, ajoutant que la subvention pour les voitures électriques contribuerait à éliminer les obstacles à l'accessibilité financière pour les conducteurs.

Un rapport de New AutoMotive publié vendredi a montré une croissance presque stable en glissement annuel (lien) pour Tesla

TSLA.O au Royaume-Uni.

Véhicules électriques

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

