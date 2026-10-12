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Les VE ont représenté environ 60% des ventes de la marque Renault en France au cours du week-end
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:03

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Usine de production Renault à Douai

Usine de production Renault à Douai

Les voitures ‌électriques ont représenté environ 60% des ventes de Renault lors ​du week-end écoulé, a déclaré le directeur général de la marque, Fabrice Cambolive, ce qui constitue un nouveau record ​pour le groupe dans un contexte de hausse des prix des carburants.

• La ​hausse continue des prix des ⁠carburants - essence et diesel - a propulsé la demande de ‌véhicules électriques vers de nouveaux records, tant en France qu'en Europe.

• Les véhicules électriques ont ​représenté 42% des ‌immatriculations de voitures neuves en France en septembre, ⁠et 53,5% pour la seule marque Renault, dont la France est le principal marché.

• Pour faire face à la ⁠demande, le groupe ‌Renault a ajouté début octobre une demi-équipe ⁠à son usine de Douai, où sont fabriqués trois ‌modèles électriques : la R5, la Mégane et la ⁠Nissan Micra. Le site fonctionne désormais en trois ⁠équipes.

• Le ‌groupe Renault publiera ses résultats trimestriels le 29 octobre.

• L'essor ​actuel de l'électrique a avancé ‌d'environ deux ans la transition vers une motorisation 100% électrique en Europe, a ​déclaré Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem.

• Au cours du week-end écoulé ont eu ⁠lieu en France les dernières journées "portes ouvertes" de l'année, avec des offres spéciales pour les acheteurs de voitures, en amont du Salon de l’automobile de Paris qui ouvrira ses portes au public mardi, après la journée réservée à la ​presse lundi.

(Gilles Guillaume)

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4 commentaires

  • 08:20

    @popo vous n'êtes pas au courant mais sur les superchargeurs c'est 35 cts le kwh donc 6 euros les 100 km (18 kwh) en tesla contre 12 euros en essence et guère plus 10 cts pour les non tesla . Si vous achetez neuf et gardez votre voiture 7 ans quid de la valeur en 2032-2033 sur le marché de l'occas ?

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