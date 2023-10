Les valeurs vertes en zone rouge

Les valeurs de la transition écologique souffrent en cette année 2023 – l'indice Global Clean Energy enregistre une sous performance significative de -30 % depuis le début de l'année. Certains acteurs de la transition énergétique ont d'ores et déjà retrouvé des cours de bourse du niveau de 2019, alors que les États-Unis, l'Europe et la Chine ont tous trois annoncés des plans massifs de soutien à la transition énergétique depuis. Les primes de valorisation se sont largement effondrées depuis le pic de 2020, le profil risque/rendement de ces valeurs redevenant attractif sur un horizon à 3-5 ans.

Ce contexte offrirait-il l'opportunité des 10 prochaines années pour se (re)positionner sur le thème de la

transition écologique ? Retour sur les principaux facteurs adverses et focus sur les perspectives que l'environnement présente désormais.

LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION FACE AUX DEFIS DE LA HAUSSE DES TAUX

Le changement de régime de taux d'intérêt pénalise fortement l'ensemble des acteurs de la transition écologique pour lesquels les besoins de financement sont colossaux pour assurer leur développement, la mise en œuvre de leurs projets et, avec eux, la transformation de l'économie. Il faut compter pas moins de 5 000 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030, rien que pour financer la transformation du système énergétique européen (Morgan Stanley).

Dans toutes les sphères du thème, que ce soit dans les renouvelables ou chez les industriels, la hausse des taux d'intérêt complexifie à la fois la recherche de financements mais aussi la création de valeur, c'est-à-dire la capacité à générer des retours sur capitaux employés supérieurs à un coût du capital qui s'est beaucoup renchéri.

Mais c'est la transition vers des taux plus élevés, plutôt que le niveau des taux en lui-même, qui génère des perturbations, car elle remet en question l'équilibre économique établi jusqu'à présent. Une fois le niveau des taux stabilisé, il semble raisonnable de penser que la majorité des acteurs retrouvera la visibilité suffisante pour réajuster ses paramètres afin que l'équation économique retrouve son point d'équilibre.

Par ailleurs, ce nouveau régime pénalise particulièrement les petites et moyennes capitalisations qui concentrent pourtant bon nombre de solutions pour faciliter et accélérer la transition écologique. En effet, les coûts d'intérêt augmentent beaucoup plus pour les petites capitalisations que pour les grandes, et leurs conditions d'accès aux financements se durcissent. L'univers sous performe donc largement les large caps depuis la fin du premier trimestre 2022.

(...)

