Les valeurs technologiques soutiennent Wall Street, les valeurs refuges diminuent suite à la désescalade iranienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice record de TSMC stimule le secteur technologique

BlackRock et les banques affichent de solides bénéfices

Trump déclare que la répression iranienne s'assouplit

Le pétrole et l'or reculent par rapport aux sommets atteints la veille

Trump dit qu'il n'a pas l'intention de limoger Powell de la Fed

(Mise à jour des prix à 10.50 a.m. ET) par Isla Binnie et Amanda Cooper

Les résultats spectaculaires du fabricant de puces TSMC 2330.TW ont fait rebondir Wall Street après deux jours de pertes mardi, tandis que le pétrole et l'or ont chuté par rapport à leurs récents sommets, la demande d'actifs refuges s'étant atténuée à la suite de signaux indiquant que le président américain Donald Trump pourrait être moins enclin à prendre des mesures militaires immédiates contre l'Iran.

La société taïwanaise TSMC 2330.TW , le plus grand producteur mondial de puces d'IA avancées, a affiché un bond spectaculaire de 35 % de son bénéfice au quatrième trimestre, propulsant ses actions cotées en bourse aux États-Unis à un niveau record.

La marée montante a soulevé le fabricant néerlandais d'équipements de puces ASML ASML.AS , un client majeur de TSMC, qui a à son tour poussé les actions européennes .STOXX vers des niveaux record.

La décision de M. Trump d'autoriser Nvidia NVDA.O à vendre certaines puces d'intelligence artificielle à la Chine "est un autre atout pour le marché", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,54% à 49 413,99, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,49% à 6 960,62 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,59% à 23 610,95.

Les sociétés financières se sont jointes à la fête des bénéfices. Les investisseurs ont récompensé BlackRock BK.N pour avoir battu les prévisions des analystes avec une hausse de 4% du prix de l'action du leader mondial de la gestion d'actifs.

Goldman Sachs a gagné plus de 3 % après avoir annoncé une hausse de ses revenus, bien que l'action ait souffert en début de séance du fait que les commissions des banques d'investissement ont été légèrement inférieures aux prévisions. L'action de la banque d'investissement Morgan Stanley MS.N a augmenté après avoir dépassé les estimations de bénéfices.

"Nous sommes au tout début de la saison des bénéfices et jusqu'à présent, tout va bien", a déclaré M. Cardillo.

LE RISQUE IMMÉDIAT S'ATTÉNUE

Les prix du pétrole ont encore baissé après avoir augmenté en début de semaine lorsque Trump a menacé d'intervenir en Iran, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en réponse à une répression gouvernementale meurtrière des manifestations dans ce pays.

Mercredi, M. Trump a déclaré qu'il avait été informé que les meurtres s'atténuaient et qu'il n'y avait pas de projet d'exécution à grande échelle.

"Alors que la situation reste fragile, la prime de risque immédiate s'est adoucie mais il est peu probable qu'elle disparaisse étant donné le risque continu de perturbation", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Le brut américain CLc1 a chuté de 4,34% à 59,33 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté de 4,09% à 63,80 dollars le baril.

L'or, qui sert de valeur refuge en cas d'incertitude géopolitique et économique, ainsi que dans des environnements de faibles taux d'intérêt, a baissé.

Son prix XAU= a baissé de 0,12 % à 4 614,22 dollars l'once, un jour après avoir atteint un record de 4 642,72 dollars.

Dans une interview avec Reuters mercredi, Trump a abordé la poursuite par son administration du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui a été une autre source de consternation pour les investisseurs.

Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer Powell, qui fait l'objet d'une enquête criminelle du ministère de la Justice.

"Pour l'instant, nous sommes (dans) un peu en attente avec lui, et nous allons déterminer ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas en parler. C'est trop tôt. Trop tôt", a déclaré Donald Trump.

PLUS DE MACROÉCONOMIE

D'autres nouvelles macroéconomiques ont montré que les allocations chômage américaines ont diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui a poussé le dollar à la hausse et a rendu les matières premières libellées en dollars, y compris l'or, plus chères pour les acheteurs à l'étranger.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,28% à 99,35, avec l'euro EUR= en baisse de 0,29% à 1,1608 $.

Les rapports sur l'industrie manufacturière dans l'État de New York et dans la région du centre du littoral atlantique ont également été plus élevés que prévu.

Les données robustes ont légèrement diminué les attentes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt à court terme, poussant les rendements du Trésor américain à la hausse.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans

US10YT=RR était de 4,16%, contre 4,14% mercredi dernier.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré à l'adresse que la banque centrale américaine devrait se concentrer sur la réduction de l'inflation, car il existe de nombreuses preuves de la stabilité du marché de l'emploi.