Les valeurs technologiques soutiennent le S&P et le Nasdaq, la chute d'Intel et la géopolitique limitent les gains

Indices: Dow en baisse de 0,48%, S&P 500 en hausse de 0,14%, Nasdaq en hausse de 0,48%

Intel en baisse, les prévisions manquent les estimations

La décision de la Fed et les résultats des entreprises technologiques sont attendus la semaine prochaine

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé, les investisseurs s'étant tournés vers les grandes capitalisations, mais le plongeon d'Intel sur fond de perspectives négatives et de tensions géopolitiques persistantes a sapé l'appétit pour le risque.

Les actions ont rebondi au cours des deux dernières séances après la chute brutale de mardi déclenchée par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens jusqu'à ce que Washington soit autorisé à acheter le Groenland.

M. Trump a par la suite tempéré ses menaces tarifaires et a exclu de prendre le Groenland par la force. Le S&P 500 et le Dow Jones étaient en passe de connaître des baisses hebdomadaires modestes, tandis que le Nasdaq s'acheminait vers un léger gain. La demande persistante de valeurs refuges a poussé l'or vers un record et a porté l'argent au-dessus de 100 $ l'once pour la première fois. GOL/

Le fabricant de puces Intel INTC.O , qui a chuté de 15,6 %, a été l'un des principaux freins à l'action vendredi. La société a annoncé des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, expliquant qu'elle avait du mal à satisfaire la demande pour ses puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle. Ses actions ont augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année.

L'indice des semi-conducteurs .SOX a chuté de 1 %, s'éloignant de son record atteint lors de la séance précédente, tandis que la jauge de la peur de Wall Street .VIX a augmenté après avoir chuté au cours des deux dernières séances.

"Certains de ces titres liés à l'intelligence artificielle ont été gonflés de manière spectaculaire et ils vont devoir commencer à montrer plus que de simples espoirs, de véritables projets", a déclaré Joe Saluzzi, partenaire et cofondateur de Themis Trading.

À 11:35 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 238,52 points, soit 0,48%, à 49 145,49, le S&P 500 .SPX a gagné 9,86 points, soit 0,14%, à 6 923,21 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 112,84 points, soit 0,48%, à 23 548,86.

LE TEST DES BÉNÉFICES DU MAG 7

Une nouvelle offre pour certains titres technologiques de grande capitalisation a soutenu l'indice de référence alors que les investisseurs se sont penchés sur des noms familiers. Microsoft MSFT.O et Netflix NFLX.O ont progressé de 3 % chacun, tandis que Meta META.O et Amazon AMZN.O ont augmenté de 2,3 % chacun.

Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,6 % après que Bloomberg News a rapporté que les autorités chinoises ont dit à Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance qu'ils pouvaient préparer des commandes pour les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia.

De nombreuses actions des "Sept Magnifiques", dont Apple

AAPL.O , Tesla TSLA.O et Microsoft, devraient publier leurs résultats la semaine prochaine. Les traders écouteront attentivement les perspectives de la direction pour obtenir des indices sur la marge de manœuvre restante dans le scénario de croissance qui a contribué à soutenir leurs valorisations élevées.

"Les valorisations du S&P 500 sont très élevées, tirées par le Mag Sevens. Nous examinons certainement les bénéfices et c'est l'une de ces choses où vous ne pouvez pas vous contenter de répondre aux attentes. Il faudra que les résultats soient conformes et supérieurs aux attentes et que les prévisions soient éventuellement revues à la hausse", a ajouté M. Saluzzi.

LA FED ATTENDUE

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à 3,5 %-3,75 % la semaine prochaine, mais les investisseurs passeront au peigne fin la déclaration et les remarques du président Jerome Powell pour obtenir des signaux sur la suite des événements. L'outil FedWatch de CMEGroup montre que les marchés prévoient une première baisse pour le mois de juin.

Les signaux économiques américains ont été globalement stables en début d'année.

L'activité des entreprises s'est maintenue en janvier, l'augmentation des nouvelles commandes ayant permis de compenser la faiblesse persistante de l'emploi, selon l'indice PMI flash de S&P Global. Par ailleurs, l'enquête de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs s'améliorait dans tous les domaines ce mois-ci.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés minières telles que Hecla Mining

HL.N et Coeur Mining CDE.N ont augmenté de 1,5 % et 0,7 %, respectivement, alors que les prix de l'argent XAG= ont atteint des niveaux record et la barre des 100 dollars l'once pour la première fois.