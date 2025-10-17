Les valeurs technologiques australiennes reflètent les pertes de Wall Street et chutent à leur plus bas niveau depuis près de cinq mois

17 octobre - ** Les actions technologiques australiennes

.AXIJ ont chuté jusqu'à 1,6% pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 26 mai

** Le sous-indice suit les pertes des actions américaines après que Wall Street a terminé en baisse dans la nuit, des signes de faiblesse dans les banques régionales ayant effrayé les investisseurs .N

** Les actions ASX de Life360 360.AX LIF.O chutent jusqu'à 5%, tandis que le fournisseur de logiciels logistiques WiseTech WTC.AX perd jusqu'à 1,2%

** AXIJ en hausse de 2,6% depuis le début de l'année