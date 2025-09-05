Les valeurs technologiques australiennes gagnent du terrain après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les valeurs technologiques australiennes

.AXIJ augmentent de 1,4 %, et devraient enregistrer leur deuxième séance de hausse consécutive, si la tendance se maintient

** Le sous-indice suit le record de clôture de Wall Street dans la nuit .N

** Les actions ASX de la société américaine Life360 360.AX

LIF.O ont augmenté de 3,5 %, tandis que la société néo-zélandaise Xero XRO.AX et le développeur de centres de données NEXTDC NXT.AX ont progressé respectivement de 1,2 % et de 3,5 %

** Cependant, le sous-indice est en baisse de 3,8 % depuis le début de la semaine, la pire depuis le 4 avril

** Depuis le début de l'année, l'AXIJ est en hausse de 5,1 % à 0359 GMT