Les valeurs technologiques attendues en forte baisse

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Actuellement, environ 15 % des iPhones (environ 35 millions d'unités) sont assemblés en Inde, 85 % en Chine, et environ 33 % des ventes mondiales d'iPhones se font aux États-Unis (76 millions) ", précise Jefferies.

(AOF) - Fortement dépendantes de l'Asie pour leur chaîne d'approvisionnement, les valeurs technologiques, dont Apple , sont attendues en forte baisse à Wall Street. " Le Vietnam (+46 %), la Thaïlande (+36 %), la Chine (+34 %), Taïwan (32 %), l'Indonésie (+32 %) et l'Inde (+26 %) ont enregistré la plus forte augmentation des droits de douane réciproques ", souligne MUFG, sachant que pour la Chine ils viennent s'ajouter aux 20% déjà en vigueur. Les droits de douane s'élèvent par ailleurs à 26% pour l'Inde.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.