Les valeurs solaires augmentent après que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane de Trump
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions des entreprises solaires augmentent après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane globaux du président Donald Trump

** La Cour suprême confirme la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par Trump de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale, destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, outrepassait son autorité

** Actions des sociétés solaires: SunRun RUN.O en hausse de 3,6%, SolarEdge Technologies SEDG.O ajoute 8,4% et Enphase Energy ENPH.O gagne 3,2%

** First Solar FSLR.O augmente de 5,5 %, Canadian Solar

CSIQ.O de 5,4 % et les actions cotées en bourse du fabricant de modules solaires JinkoSolar Holding JKS.N , basé à Shanghai, gagnent 1,2 %

Valeurs associées

CANADIAN SOLAR
20,0700 USD NASDAQ +1,16%
ENPHASE ENERGY
44,9800 USD NASDAQ +1,65%
FIRST SOLAR
241,2850 USD NASDAQ +3,42%
JINKOSOLAR SP ADR
25,925 USD NYSE -0,77%
SOLAREDGE TECH
37,3400 USD NASDAQ +6,81%
SUNRUN
20,2200 USD NASDAQ +0,90%
