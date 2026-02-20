Les valeurs solaires augmentent après que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane de Trump

20 février - ** Les actions des entreprises solaires augmentent après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane globaux du président Donald Trump

** La Cour suprême confirme la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par Trump de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale, destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, outrepassait son autorité

** Actions des sociétés solaires: SunRun RUN.O en hausse de 3,6%, SolarEdge Technologies SEDG.O ajoute 8,4% et Enphase Energy ENPH.O gagne 3,2%

** First Solar FSLR.O augmente de 5,5 %, Canadian Solar

CSIQ.O de 5,4 % et les actions cotées en bourse du fabricant de modules solaires JinkoSolar Holding JKS.N , basé à Shanghai, gagnent 1,2 %