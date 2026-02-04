Les valeurs mondiales du logiciel sont touchées face au réveil d'Anthropic sur les perturbations de l'IA

Les actions européennes du secteur des logiciels chutent en raison des craintes de perturbations liées à l'IA

Les valeurs logicielles américaines en demi-teinte après la déroute de mardi

JP Morgan souligne les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence de l'IA

Les sociétés de publicité sont également mises sous pression par les progrès de l'IA

(Ajoute les prix des actions américaines avant le marché) par Danilo Masoni

Les actions européennes et américaines du secteur des logiciels ont eu du mal à trouver un soutien mercredi, alors que la chute du secteur s'est étendue à l'Asie, alimentée par les inquiétudes croissantes que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient bouleverser les modèles d'affaires des entreprises.

Les valeurs européennes de l'analyse de données, des services professionnels et des logiciels ont chuté pour la deuxième journée dans des échanges volatils, reflétant les pertes des pairs mondiaux, après que le nouveau modèle légal d'intelligence artificielle d'Anthropic ait souligné la menace pour les entreprises considérées comme les plus exposées à la perturbation de l'IA.

Le britannique RELX REL.L et le néerlandais Wolters Kluwer

WLSNc.AS - fournisseurs majeurs d'analyses pour l'industrie juridique - ont chuté d'environ 3 % dans les échanges matinaux avant de limiter leurs pertes, après avoir plongé de plus de 14 % et 12 % respectivement mardi.

Les actions des sociétés américaines de logiciels et de services .SPLRCIS ont été mitigées dans les échanges avant bourse après une chute de près de 13 % sur cinq séances consécutives. Thomson Reuters TRI.O , société mère de Reuters News, cotée au Nasdaq, est restée stable dans un faible volume après la chute record de 16 % enregistrée mardi, en raison des craintes que l'IA puisse menacer sa principale division juridique.

Le London Stock Exchange Group LSEG.L a glissé jusqu'à 6,9 %, prolongeant la chute de près de 13 % de mardi.

Les exportateurs indiens de technologies de l'information

.NIFTYIT ont également fortement chuté, tandis que les développeurs japonais de logiciels et de systèmes NEC 6701.T , Nomura Research 4307.T et Fujitsu 6702.T ont perdu entre 8% et 11%, entraînant l'indice de référence Nikkei .N225 à la baisse pendant la nuit.

Cette déroute s'inscrit dans un contexte d'inquiétude généralisée quant à l'éclatement de la bulle technologique, qui pourrait entraîner des risques pour la stabilité financière.

Toby Ogg, analyste chez JP Morgan, a déclaré que les investisseurs se concentraient sur les questions de croissance à long terme qui vont bien au-delà des prévisions traditionnelles à trois ans.

"Le secteur n'est pas seulement coupable jusqu'à ce que son innocence soit prouvée, mais il est maintenant condamné avant le procès", a-t-il déclaré.

"Nous avons l'impression, d'après les discussions avec les investisseurs, que l'appétit général pour intervenir reste généralement faible", a-t-il ajouté, citant des risques tels que la concurrence des entreprises natives de l'IA et les clients qui construisent leurs propres solutions en interne.

ANTHROPIC: L'ÉTINCELLE À L'ORIGINE DE LA CHUTE

L'un des éléments déclencheurs de la déroute de mardi a été le lancement par Anthropic, vendredi, de plug-ins pour son agent Claude Cowork, permettant d'automatiser des tâches juridiques, commerciales, marketing et d'analyse de données.

Les valeurs publicitaires - considérées comme les plus exposées à l'IA dans les médias européens - sont également restées sous pression. Le français Publicis PUBP.PA était en baisse de 3,6 % et le britannique WPP WPP.L a perdu 3 %, atteignant tous deux de nouveaux planchers.

Les actions de SAP SAPG.DE , le plus grand éditeur de logiciels d'Europe, ont chuté de plus de 3 %, une semaine après qu'une prévision décevante de revenus liés à l'informatique dématérialisée ait effacé environ 40 milliards de dollars de sa valeur de marché.

Alors que les gains spectaculaires du fabricant de puces Nvidia NVDA.O et des "hyperscalers" de l'IA comme Microsoft

MSFT.O poussent les actions américaines vers des sommets, les régulateurs et les décideurs politiques - y compris le Fonds monétaire international et la Banque d'Angleterre - ont mis en garde contre les risques d'une bulle potentielle.

"Toute innovation implique une perturbation à un moment ou à un autre, et il semble que nous soyons à un stade important de cette évolution pour les sociétés de logiciels et de services informatiques", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

"Il y a beaucoup d'incertitude sur ce que les agents d'IA peuvent faire exactement, et en tant que tel, les investisseurs choisissent de fuir complètement le marché des logiciels, ce qui ne leur laisse aucun endroit où se cacher."

Salesforce CRM.O , CrowdStrike CRWD.O , Adobe ADBE.O ont chacun reculé d'environ 0,2 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis, tandis qu'Intuit INTU.O a reculé de 0,6 %. Atlassian Corp TEAM.O s'est raffermi de 0,6%.