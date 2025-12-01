 Aller au contenu principal
Les valeurs liées aux crypto-monnaies chutent après la chute du bitcoin et de l'ethereum
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant le marché

** Le bitcoin étend ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021, alors qu'une nouvelle aversion au risque a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques

** Le bitcoin BTC= chute de 4,9 % à 86 917,71 $, après avoir perdu plus de 20 % en novembre; l'ether ETH= en baisse de 6,2 % à 2 833,31 $.

** L'ether ETH= chute de 6 % à 2 840,29 $.

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chute de 3,5%, tandis que l'opérateur de ferme de blockchain Bitfarms BITF.O chute de 6,3%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 4%, MARA Holdings MARA.O chute de 4,1%, Hut 8

HUT.O glisse de 4,4% et Bit Digital BTBT.O chute de 3,8%

** L'acheteur de BTC Strategy MSTR.O recule de 3,9 % tandis que le fabricant de machines minières Canaan CAN.O baisse de 4 %

** BTCS liée à l'ether BTCS.O chute de 6,9%, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A baisse de 6,4% et Sharplink Gaming SBET.O baisse de 5,9%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O baissent de 4,6% chacun, tandis que iShares ethereum Trust ETF ETHA.O baisse de 6,5%.

** Jusqu'à la dernière clôture, le BTC a augmenté de 7,5% depuis le début de l'année, tandis que l'ETH a baissé de 15,1%

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,3900 USD NASDAQ +3,02%
BITFARMS
3,4900 USD NASDAQ +12,58%
BTC/USD
86 605,6452 USD CryptoCompare -5,13%
BTCS
3,1900 USD NASDAQ +3,24%
CANAAN SP ADR-A
1,0200 USD NASDAQ +10,87%
COINBASE GLB RG-A
274,9800 USD NASDAQ +3,78%
ETH/USD
2 838,7916 USD CryptoCompare -6,48%
HUT 8
45,2500 USD NASDAQ +6,80%
ISHARES BIT TRST
51,5500 USD NASDAQ +1,02%
MARA HLDGS
11,8300 USD NASDAQ +6,48%
RIOT PLATFORMS
16,1699 USD NASDAQ +8,09%
SHARPLINK GAM
10,6901 USD NASDAQ +4,29%
STRATEGY RG-A
178,2100 USD NASDAQ +1,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
