Les valeurs liées aux crypto-monnaies chutent après la chute du bitcoin et de l'ethereum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant le marché

** Le bitcoin étend ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021, alors qu'une nouvelle aversion au risque a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques

** Le bitcoin BTC= chute de 4,9 % à 86 917,71 $, après avoir perdu plus de 20 % en novembre; l'ether ETH= en baisse de 6,2 % à 2 833,31 $.

** L'ether ETH= chute de 6 % à 2 840,29 $.

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chute de 3,5%, tandis que l'opérateur de ferme de blockchain Bitfarms BITF.O chute de 6,3%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 4%, MARA Holdings MARA.O chute de 4,1%, Hut 8

HUT.O glisse de 4,4% et Bit Digital BTBT.O chute de 3,8%

** L'acheteur de BTC Strategy MSTR.O recule de 3,9 % tandis que le fabricant de machines minières Canaan CAN.O baisse de 4 %

** BTCS liée à l'ether BTCS.O chute de 6,9%, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A baisse de 6,4% et Sharplink Gaming SBET.O baisse de 5,9%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O baissent de 4,6% chacun, tandis que iShares ethereum Trust ETF ETHA.O baisse de 6,5%.

** Jusqu'à la dernière clôture, le BTC a augmenté de 7,5% depuis le début de l'année, tandis que l'ETH a baissé de 15,1%