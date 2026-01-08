Les valeurs immobilières récupèrent leurs pertes après la liquidation liée à l'affaire Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions des constructeurs d'habitations ont augmenté jeudi et les sociétés de placement immobilier (REITs) axées sur le logement locatif ont regagné un peu de terrain perdu après que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration prenait des mesures pour interdire aux sociétés de Wall Street d'acheter des maisons unifamiliales dans le but de réduire les prix de l'immobilier

** Le plan de Trump a été perçu comme un coup potentiel pour les propriétaires immobiliers issus de fonds de capital-investissement qui ont également exercé une pression sur les constructeurs de maisons ainsi que sur les sociétés de placement immobilier qui se concentrent sur les maisons locatives unifamiliales. Des sociétés telles que Blackstone BX.N , American Homes 4 Rent AMH.N et Invitation Homes

INVH.N ont acheté des milliers de maisons individuelles depuis que la crise financière de 2008 a entraîné une vague de saisies immobilières.

** BX en hausse de 1,3 % à 155,60 $ jeudi, après avoir clôturé la séance de mercredi en baisse de 5,6 % à 153,59 $, suite à un plus bas de 147,52 $

** AMH en hausse de ~2% à 31,63 $ jeudi, après avoir clôturé en baisse de 4,3% à 31,01 $ mercredi, suite à un plus bas de 28,84 $, son niveau le plus bas depuis mars 2023

** INVH en hausse de 0,8% à 26,63 $ jeudi, après avoir clôturé en baisse de 6% à 26,41 $ lors de la séance de mercredi, au cours de laquelle il a atteint un creux de 25,29 $, qui était son niveau le plus bas depuis fin mai 2020

** L'indice PHLX Housing .HGX , qui comprend les constructeurs de maisons et les entreprises de matériaux de construction, se redressait de 3,4% jeudi, en voie d'effacer les pertes de la séance précédente. Il avait clôturé en baisse de 2,6% mercredi

** Les analystes d'UBS ont écrit qu'ils "s'attendent à un impact minimal de l'interdiction potentielle", notant que les constructeurs de maisons cotées en bourse qu'ils couvrent "vendent la grande majorité de leurs maisons aux consommateurs, avec une interaction minimale du côté institutionnel".

** En moyenne, ils estiment que la plupart des constructeurs de maisons qu'ils couvrent ont un faible à moyen pourcentage de leurs ventes unitaires réalisées auprès d'investisseurs institutionnels et ont noté que "les ventes en gros aux institutions génèrent généralement des marges plus faibles pour les constructeurs"

** Dans sa recherche, UBS fait référence aux statistiques sur les logements appartenant à des investisseurs de DR Horton

DHI.N , en hausse de 4,2 % jeudi, Lennar LEN.N , en hausse de 5 %, Meritage Homes MTH.N , en hausse de 3,4 %, PulteGroup

PHM.N , en hausse de 4,5 %, et Toll Brothers TOL.N , en hausse de 1,7 %