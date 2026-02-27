Les valeurs financières s'effondrent en raison de la recrudescence du risque de crédit et des craintes de perturbations liées à l'IA

27 février - ** Les valeurs financières devraient terminer la semaine en territoire négatif, sous-performant les marchés plus larges ** Le S&P 500 Financials .SPSY a baissé de 1,9 %, contre une baisse de 0,5 % pour le S&P 500 .SPX .

** Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs GS.N , et Morgan Stanley MS.N perdent chacun 5% ** JPMorgan Chase JPM.N en baisse de 2,4%, Bank of America

BAC.N en baisse de 4,2%, et Citigroup C.N en baisse de 4,1% ** Ares Management ARES.N en baisse de 6%, KKR KKR.N en baisse de 5,8%, Blackstone BX.N en baisse de 2,9%, Carlyle Group CG.O en baisse de 4,2%, TPG TPG.O en baisse de 3,4%

** Les analystes soulignent que la combinaison du risque de crédit renouvelé et des craintes de perturbations de l'IA entraîne une baisse des valeurs financières

** Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York, déclare que la chute des valeurs financières semble refléter un mélange de nouvelles inquiétudes concernant le risque de crédit, une rotation plus large des secteurs cycliques et des inquiétudes sur la façon dont les perturbations liées à l'intelligence artificielle pourraient peser sur l'économie

** Pour les banques, les inquiétudes concernant le rétrécissement des marges d'intérêt nettes et les pertes de crédit potentielles pèsent sur le sentiment. Les sociétés de paiement et de capital-investissement sont touchées par la hausse des coûts d'emprunt et les attentes plus faibles en matière de consommation ou d'activité commerciale, qui pèsent sur les perspectives de croissance. En bref, il s'agit d'une journée classique de "fuite vers la sécurité" sur le marché" - Sarhan