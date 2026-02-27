 Aller au contenu principal
Les valeurs financières s'effondrent en raison de la recrudescence du risque de crédit et des craintes de perturbations liées à l'IA
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 17:42

27 février - ** Les valeurs financières devraient terminer la semaine en territoire négatif, sous-performant les marchés plus larges ** Le S&P 500 Financials .SPSY a baissé de 1,9 %, contre une baisse de 0,5 % pour le S&P 500 .SPX .

** Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs GS.N , et Morgan Stanley MS.N perdent chacun 5% ** JPMorgan Chase JPM.N en baisse de 2,4%, Bank of America

BAC.N en baisse de 4,2%, et Citigroup C.N en baisse de 4,1% ** Ares Management ARES.N en baisse de 6%, KKR KKR.N en baisse de 5,8%, Blackstone BX.N en baisse de 2,9%, Carlyle Group CG.O en baisse de 4,2%, TPG TPG.O en baisse de 3,4%

** Les analystes soulignent que la combinaison du risque de crédit renouvelé et des craintes de perturbations de l'IA entraîne une baisse des valeurs financières

** Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York, déclare que la chute des valeurs financières semble refléter un mélange de nouvelles inquiétudes concernant le risque de crédit, une rotation plus large des secteurs cycliques et des inquiétudes sur la façon dont les perturbations liées à l'intelligence artificielle pourraient peser sur l'économie

** Pour les banques, les inquiétudes concernant le rétrécissement des marges d'intérêt nettes et les pertes de crédit potentielles pèsent sur le sentiment. Les sociétés de paiement et de capital-investissement sont touchées par la hausse des coûts d'emprunt et les attentes plus faibles en matière de consommation ou d'activité commerciale, qui pèsent sur les perspectives de croissance. En bref, il s'agit d'une journée classique de "fuite vers la sécurité" sur le marché" - Sarhan

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
110,360 USD NYSE -6,55%
BANK OF AMERICA
49,715 USD NYSE -4,94%
BLACKSTONE
113,860 USD NYSE -3,45%
CITIGROUP
110,190 USD NYSE -5,16%
GOLDMAN SACHS GR
868,442 USD NYSE -6,52%
JPMORGAN CHASE
297,140 USD NYSE -2,94%
KKR & CO
87,920 USD NYSE -6,07%
MORGAN STANLEY
166,840 USD NYSE -6,00%
S&P 500 INDEX
6 874,05 Pts CBOE -0,50%
THE CARLYLE GRP
52,1300 USD NASDAQ -4,28%
TPG RG-A
43,2950 USD NASDAQ -3,72%
WELLS FARGO
81,130 USD NYSE -6,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

