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Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reprennent leur ascension grâce à l'IA, alors que la volatilité s'accentue
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs progressent dans un marché en baisse, reprenant leur ascension alors même que des signes de volatilité apparaissent après une forte progression cette année qui a suscité des inquiétudes quant aux valorisations d'un secteur considéré comme l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des investissements dans l'IA

** Infineon IFXGn.DE , BE Semiconductor BESI.AS et STMicro STMPA.PA effacent les pertes de la veille pour progresser d'environ 2 à 3 %, portant leurs gains depuis le début de l'année 2026 à 108-166 %

** Le poids lourd du secteur, ASML ASML.AS , première entreprise européenne en termes de capitalisation boursière, est légèrement à la traîne mais progresse tout de même d'environ 1 %, portant sa hausse depuis le début de l'année à plus de 50 %

** Les hausses en Europe interviennent alors que le fabricant américain de puces Marvell Technology MRVL.O recule de près de 2 % en pré-ouverture, malgré la publication de prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2029

** Soitec SOIT.PA s'envole de 20 % après que le fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs a dépassé les estimations trimestrielles, portant sa hausse depuis le début de l'année à environ 700 % et déjouant les anticipations de prise de bénéfices

** X-Fab XFAB.PA recule de 9 % après avoir bondi jusqu'à 76 % lors de la séance précédente à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux; KBC abaisse la note de X-Fab à “réduire” , estimant que la hausse a dépassé les perspectives de bénéfices

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX , un indice de référence américain clé pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs, a progressé de près de 80 % cette année, contre une hausse de 9,9 % pour l'indice S&P 500 .SPX

Semi-conducteurs

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