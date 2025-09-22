 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,25
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs énergétiques chutent alors que l'Irak augmente ses exportations de pétrole, ce qui alimente les craintes concernant la demande
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,7%, suivant la chute des prix du brut O/R

** Brent brut LCOc1 en baisse de 0,7 % à 66,19 $/baril; West Texas Intermediate (WTI) brut américain CLc1 en baisse de 0,8 % à 62,21 $/baril

** Les prix du brut baissent , les inquiétudes concernant la Russie et le Moyen-Orient étant contrebalancées par la crainte d'une offre excédentaire

** L'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, a augmenté ses exportations de pétrole dans le cadre de l'accord OPEP+, a déclaré la société nationale de commercialisation du pétrole SOMO dimanche

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,3% et 0,8%, respectivement

** Diamondback Energy FANG.O , SLB SLB.N , Halliburton

HAL.N et Texas Pacific Land Corp TPL.N perdent entre 1,5 % et 2,2 %; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a baissé de 1,2 %

** Les raffineurs HF Sinclair DINO.N et Phillips 66

PSX.N sont tous deux en baisse marginale

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
47,4050 USD NASDAQ +0,14%
CHEVRON
156,455 USD NYSE +0,18%
DIAMONDBACK ENG
137,4300 USD NASDAQ -1,60%
EXXON MOBIL
112,070 USD NYSE -0,69%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX -1,03%
HALLIBURTON
22,062 USD NYSE -1,95%
HF SINCLAIR
52,480 USD NYSE -0,04%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
187,830 USD NYSE +1,25%
PHILLIPS 66
130,895 USD NYSE +0,91%
Pétrole Brent
66,44 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
62,14 USD Ice Europ -0,80%
SLB
33,835 USD NYSE -1,73%
TX PAC LAND
864,445 USD NYSE -1,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank