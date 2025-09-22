Les valeurs énergétiques chutent alors que l'Irak augmente ses exportations de pétrole, ce qui alimente les craintes concernant la demande

22 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,7%, suivant la chute des prix du brut O/R

** Brent brut LCOc1 en baisse de 0,7 % à 66,19 $/baril; West Texas Intermediate (WTI) brut américain CLc1 en baisse de 0,8 % à 62,21 $/baril

** Les prix du brut baissent , les inquiétudes concernant la Russie et le Moyen-Orient étant contrebalancées par la crainte d'une offre excédentaire

** L'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, a augmenté ses exportations de pétrole dans le cadre de l'accord OPEP+, a déclaré la société nationale de commercialisation du pétrole SOMO dimanche

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,3% et 0,8%, respectivement

** Diamondback Energy FANG.O , SLB SLB.N , Halliburton

HAL.N et Texas Pacific Land Corp TPL.N perdent entre 1,5 % et 2,2 %; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a baissé de 1,2 %

** Les raffineurs HF Sinclair DINO.N et Phillips 66

PSX.N sont tous deux en baisse marginale