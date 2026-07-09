Les valeurs du secteur informatique américain reculent ; IBM et Microsoft chutent après l'annonce concernant Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains reculent

** IBM IBM.N et Microsoft MSFT.O reculent respectivement de 4,3 % et 2 %

** Starbucks SBUX.O développe un logiciel assisté par IA destiné à remplacer certaines applications de MSFT et d’IBM, notamment les systèmes de suivi des stocks et de gestion de la maintenance – Bloomberg News

** Parmi les autres valeurs du secteur des logiciels, ServiceNow NOW.N recule de 3,2 %, Adobe ADBE.O de 1,8 % et Atlassian TEAM.O de 2,8 %

** Intuit INTU.O a reculé de 2,4 %, tandis qu'Applovin

APP.O a perdu 1,9 %

** L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.N recule également de 0,7 %